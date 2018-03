Video: Fakty TVN

Nowa ustawa o jawności. RPO ostrzega

Nawet milion osób w Polsce będzie miało obowiązek składania oświadczeń majątkowych - alarmuje w TVN24 Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich ma poważne zastrzeżenia do projektu nowych przepisów. - To jest niebezpieczne z punktu widzenia prawa do prywatności, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa tych osób - ocenia. O szczegółach dziś w "Faktach" TVN o 19:00.

