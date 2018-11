"Można mieć wątpliwości, czy prokuratura działa tak, jak powinna"

Powstaje pytanie, czy prokuratura działa jako strażnik praworządności, czy też działanie prokuratury jest upolitycznione - mówił w "Faktach po Faktach" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Komentował w ten sposób sprawę powieszonych na szubienicach portretów europosłów PO. Od tego incydentu minął rok i mimo dostępnych dowodów nikt nie usłyszał zarzutów.

25 listopada 2017 roku w centrum Katowic członkowie prawicowych organizacji zawiesili na szubienicach zdjęcia europosłów Platformy Obywatelskiej.

Policja ustaliła tożsamość uczestników tego zgromadzenia. Prokuratorskie śledztwo, które toczy się na wniosek europosłów i dotyczy stosowania gróźb bezprawnych z powodu przynależności politycznej, jest przedłużone do końca listopada. Postępowanie toczy się "w sprawie", a nie przeciwko komuś.

Nikomu nie postawiono zarzutów.

"Prokuratura odstępuje, nie zajmuje się sprawami i uważa, że problemu nie ma"

- Prokuratura uznała że to jest po prostu korzystanie z wolności słowa, swoista manifestacja poglądów. Bardzo ekspresyjna, mocna, ale mieści się w wolności słowa - ocenił w "Faktach po Faktach" Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dodał, że "jeżeli posługujemy się tego typu symboliką, wykorzystujemy wizerunki osób publicznych, wieszamy je na szubienicy, to nie korzysta to z wolności słowa". - Narusza to prawo do poszanowania dobrego imienia tych osób i jest to nawoływanie do nienawiści. Odwołuje się do bardzo złych tradycji - dodał Bodnar.

- To przykład niepierwszej sprawy kiedy liczymy na to, że prokuratura zajmie się sprawami, które ocierają się o praktyki nazistowskie, a prokuratura odstępuje, nie zajmuje się sprawami i uważa, że problemu nie ma - podkreślił.

"Scenariusz się powtarza"

Bodnar odniósł się również do marszu narodowców zorganizowanego 11 listopada 2017 roku, na którym uczestnicy nieśli banery z takimi hasłami, jak między innymi "Biała Europa braterskich narodów" czy "Europa będzie biała albo bezludna".

- W sprawie tego marszu złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Opisałem wszystkie nadużycia czy sytuacje naruszenia prawa. Mija rok, zarzutów nie ma, prokuratura sprawę prowadzi, ale bez determinacji żeby ją zakończyć. Scenariusz się powtarza - stwierdził RPO.

Zaznaczył, że "w tym przypadku mamy dodatkowy wątek". - Na trasie marszu pojawiły się kobiety, działaczki Obywateli RP, które zostały pobite przez demonstrantów. Prokuratura umorzyła postępowanie twierdząc, że nie doszło do przestępstwa - przypomniał Bodnar.

- Powstaje pytanie, czy prokuratura w takich sprawach działa jako strażnik praworządności, czy też działanie prokuratury jest upolitycznione - wskazywał.

Jak dodał, "adresatem tego pytania jest minister sprawiedliwości prokurator generalny" Zbigniew Ziobro. - To on ponosi odpowiedzialność za to, jak prokuratura funkcjonuje, on odpowiada za tego typu decyzje procesowe - wskazywał rzecznik.

- Jeżeli widzimy, że są naruszane normy przepisów prawa karnego dotyczące nawoływania do nienawiści czy propagowania ustroju faszystowskiego i nie są podejmowane działania, bądź prokuratura tylko markuje działania, to można mieć wątpliwości, czy prokuratura działa tak, jak powinna - zaznaczył gość niedzielnych "Faktów po Faktach".