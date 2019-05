"Orędownik ochrony praw podstawowych w całej Europie". Adam Bodnar z Nagrodą Praworządności





Foto: Paweł Superak/PAP | Video: tvn24 Adam Bodnar i jego biuro z Nagrodą Praworządności (wideo archiwalne)

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i jego biuro uhonorowani Nagrodą Praworządności. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez międzynarodową organizację pozarządową World Justice Project.

"30 kwietnia 2019 r. w Hadze niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa World Justice Project, działająca na rzecz rządów prawa na świecie, ogłosiła zwycięzców prestiżowej Nagrody Praworządności (Rule of Law Award)" - brzmi komunikat na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Honorowymi przewodniczącymi World Justice Project są między innymi były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter, była szefowa amerykańskiej dyplomacji Madeleine Albright czy arcybiskup Desmond Tutu.

Adam Bodnar to "kluczowy orędownik ochrony praw podstawowych w całej Europie"

Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, "nagroda ta przyznawana jest osobom i organizacjom mającym nadzwyczajne osiągnięcia na rzecz wzmacniania praworządności". W uzasadnieniu wskazano, że w ostatnich latach pozycja Polski w globalnym rankingu praworządności sporządzanym cyklicznie przez World Justice Project spada (najnowszy ranking Rule of Law Index za 2019 r.

"W tym kontekście podkreślono rolę dr. Adama Bodnara, określając go jako 'kluczowego orędownika ochrony praw podstawowych w całej Europie'. Przypomniano, że rzecznik praw obywatelskich i jego Biuro w ostatnich latach zmagali się z szeregiem wyzwań dotyczących m.in. niezależnego funkcjonowania polskiego systemu sądowniczego, w tym Sądu Najwyższego oraz prokuratury i innych instytucji zajmujących się realizacją i ochroną praw podstawowych" - brzmi dalej komunikat na stronie RPO.



WJP is pleased to honor Dr. Adam Bodnar & the Office of Poland’s Commissioner for Human Rights with the 2019 Rule of Law Award! The award recognizes extraordinary achievements to strengthen the #ruleoflaw in exemplary ways. Congratulations, Dr. Bodnar and team! #WJForumpic.twitter.com/9LYjAV4Fp3 — WorldJusticeProject (@TheWJP) 30 kwietnia 2019

- Wkroczyliśmy w trudną epokę, w której podstawowe zasady rozliczalności władz publicznych i otwarty rząd są atakowane zarówno w państwach demokratycznych, jak i niedemokratycznych - powiedział William H. Neukom, założyciel i dyrektor generalny World Justice Project. - Inicjatywy i konsekwentne wysiłki dra Bodnara na rzecz ochrony niezależności polskiego systemu sądowniczego i praw podstawowych zasługują na nasze pełne poparcie - dodał.

"Traktuję tę nagrodę jako wyraz solidarności (...) ze wszystkimi, którzy walczą w Polsce o wolność"

Rzecznik praw obywatelskich zadedykował otrzymane wyróżnienie zmarłemu przed trzema dniami prof. Karolowi Modzelewskiemu, jednemu z legendarnych działaczy "Solidarności".

- Traktuję tę nagrodę jako wyraz solidarności nie tylko ze mną i moim urzędem, ale także ze wszystkimi, którzy walczą w Polsce o wolność, prawa człowieka i praworządność: społeczeństwem obywatelskim, członkami środowisk akademickich, sędziami, prokuratorami, adwokatami. Wierzę, że dzięki intensywnej pracy i międzynarodowej solidarności będziemy w stanie przezwyciężyć obecny poważny kryzys. Jeśli uda nam się odnieść sukces, nasze doświadczenie będzie miało wielką wartość dla innych krajów i instytucji zmagających się z podobnymi atakami na niezależność sądów i porządek konstytucyjny – podkreślił Bodnar.