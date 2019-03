Rzecznik Praw Dziecka: chętnie spotkam się z Trzaskowskim w sprawie deklaracji LGBT

Video: tvn24

Katarzyna Lubnauer o deklaracji LGBT

11.03| Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oceniła, że "tworzy się nowa oś sporu". Jak powiedziała, "w tej chwili możemy zdecydować, czy wybieramy kampanię, Koalicję, która zbudowana jest wokół szacunku do człowieka, wobec wiary, że każdy człowiek ma prawo do swojej godności, a tym co reprezentuje w tej chwili PiS, czyli szczucia i nienawiści".

»