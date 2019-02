Rzeczniczka PiS przeprosiła Jerzego Owsiaka

"Przepraszam za podanie informacji, która notabene od dłuższego czasu funkcjonuje w internecie" - tak rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zwróciła się do Jerzego Owsiaka. Przeprosiny dotyczyły opublikowania przez Mazurek wpisu zawierającego zdjęcie "namiotu Jurka Owsiaka". Jak się okazało, grafika nie przedstawiała domu szefa fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, lecz Uniwersytet WOŚP.

"Panie J. Owsiak, po zapewnieniu, że jest to Uniwersytet WOŚP do celów edukacyjnych, przepraszam za podanie informacji, która notabene od dłuższego czasu funkcjonuje w internecie" - zwróciła się do szefa Fundacji WOŚP Jerzego Owsiaka rzeczniczka PiS Beata Mazurek w czwartek późnym wieczorem na Twitterze.

"Cieszę się, że dzięki mojemu wpisowi zyskał Pan możliwość wyjaśnienia tej sprawy" – dodała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.



"Oczekuję słowa 'przepraszam' w ciągu 48 godzin!"

Wcześniej w czwartek Mazurek apelowała do internautów, by porównali jak mieszka "'bogacz' J.Kaczyński" a jak "'biedacy' z totalnej opozycji, oraz środowisk, które ją wspierają".

Pieniądze na nią zebrali podczas meczu TVN kontra WOŚP. "To właściwie oddział szpitalny na kółkach" 90 minut męskich... czytaj dalej » Do wpisu wicemarszałek Sejmu dołączyła kolaż fotografii z podpisami: "Pałac Jarosława Kaczyńskiego", "Norka Tomasza Lisa", "Altanka Radka Sikorskiego", "Namiot Jurka Owsiaka", "Chałupka Grzegorza Schetyny" i "Lepianka Lecha Wałęsy".



Owsiak zareagował wpisem na Facebooku: "Proszę o natychmiastowe przeprosiny za 'namiot Jurka Owsiaka'. Po prostu słowo 'przepraszam' - i odpuszczam! To prosty zabieg, który proszę uczynić na swoim Twitterze".

Dodał, że zdjęcie zamieszczone przez Mazurek nie przedstawia jego domu, lecz budynek, w którym prowadzone są szkolenia wolontariuszy Pokojowego Patrolu.

"Na świadków powołam ponad 10 tysięcy osób, które tutaj w budynku Uniwersytetu WOŚP w Ośrodek Szkoleniowy Szadowo-Młyn ukończyły kursy wolontariackie" – zaznaczył Owsiak.

"Pani Beato, oczekuję słowa 'przepraszam' w ciągu 48 godzin!!" - dodał.