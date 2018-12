"Nie będzie przyspieszonych wyborów"

Video: tvn24

Borys Budka: Platforma jest gotowa na przyspieszone wybory

19.12 | W telewizyjnej części "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 wiceszef PO Borys Budka powiedział, że Platforma jest gotowa, żeby stanąć do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. - Bierzemy to pod uwagę, chociaż wiemy doskonale, że PiS przyspieszonymi wyborami przyznałby się do tego, że nie jest tak dobrze, jak zapewnia swoich wyborów - ocenił wiceszef PO. Jego zdaniem PiS "wszystko podporządkowuje pod własny interes wyborczy, wie doskonale, że z dnia na dzień będzie gorzej".

