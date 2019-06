W sobotę utonęło w Polsce osiem osób





»

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i stosowanie się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Informuje też, że w pierwszy przedłużony wakacyjny weekend utonęło 17 osób.

Jak podało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko w sobotę w Polsce utonęło osiem osób. "W pierwszy przedłużony wakacyjny weekend woda pochłonęła już 17 ofiar" - wskazano w komunikacie.



Aż 8 osób zginęło wczoraj w wodzie. W pierwszy przedłużony wakacyjny weekend woda pochłonęła już 17 ofiar, a słoneczna niedziela przed nami



Apelujemy o stosowanie się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. pic.twitter.com/324clPUp1o — RCB (@RCB_RP) 23 czerwca 2019

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa nad wodą

RCB zaapelowało o "stosowanie się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą" i opublikowało instrukcję dotyczącą najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega, żeby nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających. Przypomina, że nie należy skakać do wody w nieznanych miejscach, że pływać należy tylko w miejscach do tego przeznaczonych i zawsze powinno się stosować do poleceń ratownika.

"Nie wbiegaj do wody rozgrzanym, nie wypływaj na materacu daleko od brzegu, nie pływaj bezpośrednio po posiłku, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" – apeluje RCB.

Od kwietnia w Polsce utonęło co najmniej 125 osób.