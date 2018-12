"Strażackie działania", "ukryta podwyżka". Politycy o zmianie proponowanej przez rząd

Tuż przed posiedzeniem Sejmu rząd zgłosił autopoprawkę do projektu ustawy dotyczącej cen prądu. Zakłada ona między innymi dodatkowe rekompensaty dla firm handlujących energią elektryczną, podnosząc o 5,5 miliarda złotych koszt całego rozwiązania. Propozycję komentowali politycy. - To jednorazowe, strażackie działania - ocenił poseł PO Andrzej Czerwiński. - Podwyżka będzie, tylko będzie miała charakter ukryty - powiedział Marek Sawicki z PSL.

W ostatniej chwili przed rozpoczynającym się w piątek posiedzeniem rząd zgłosił poprawkę do swojego projektu, który ma nie doprowadzić w przyszłym roku do podwyżek ceny energii elektrycznej. Zakłada ona dodatkowe rekompensaty dla firm handlujących energią elektryczną w zamian za utrzymanie stawek na poziomie z 2018 roku. Koszt całego rozwiązania w autopoprawce jest o 5,5 miliarda złotych wyższy niż zapisany w pierwotnym projekcie noweli. Ma wynieść w sumie 9,09 miliarda.

W Sejmie o cenach prądu. Projekt trafił do komisji - Pokazujemy... czytaj dalej » Podobnie jak w pierwszej wersji ustawy, głównymi proponowanymi rozwiązaniami w walce z drożejącym prądem ma być obniżenie akcyzy z 20 złotych na 5 złotych oraz 95-procentowa redukcja tak zwanej opłaty przejściowej, czyli jednego z kosztów dystrybucji energii. W autopoprawce mowa jest o "mechanizmie utrzymania cen energii elektrycznej przy jednoczesnej wypłacie utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym".

Oznacza to, że firmy sprzedające energię elektryczną będą miały obowiązek utrzymania cen i stawek w taryfie w 2019 roku na poziomie z początku roku 2018.

"Podwyżka będzie, tylko będzie miała charakter ukryty"

W piątek rano, jeszcze przed nadzwyczajnym posiedzeniem Sejmu, który miał zająć się projektem zmian w ustawie, politycy komentowali propozycję rządu.

Rząd chce zamrozić ceny prądu. Posiedzenie Sejmu "last minute" Sejm i Senat... czytaj dalej » Marek Sawicki z PSL mówił o funduszu, na który będą odprowadzone środki z zielonych certyfikatów. - 80 proc. tych środków będzie na rekompensatę cen, więc będą na bieżąco przejadane, a tylko 20 proc. będzie na inwestycje ekologiczne. PiS przespał trzy lata - stwierdził. Odniósł się tym samym do rekompensat, jakie firmy mają dostawać w związku z utrzymaniem cen z 2018 roku. Na ich wypłatę przeznaczono 4 miliardy złotych. Z kolei miliard złotych przeznaczono na zasilenie krajowego systemu zielonych inwestycji.

Poseł PSL dodał, że "podwyżka [cen energii - przyp. red.] będzie, tylko będzie miała charakter ukryty, a najczęściej zapłacą ją samorządowcy i przedsiębiorcy".

Andrzej Czerwiński z PO stwierdził, że "jeśli w ciągu tego roku nie przygotuje się rozwiązań prawnych, (...) to te ceny i tak będą rosły". - Dziś tą ustawą rząd nie wpływa na koszty energii. On zmniejsza tylko skutki podwyżek [cen energii - red.] i to jednorazowo - ocenił. Stwierdził, że "jest to jednorazowe, strażackie działanie, które nie ma nic wspólnego z systemowym uregulowaniem cen energii".

PSL zgłosi poprawki

Rządową autopoprawkę komentował również lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz na zwołanej w Sejmie konferencji ocenił, że panuje "wielki chaos energetyczny i brak [jest - red.] jakiejkolwiek strategii energetycznej, zadbania o bezpieczeństwo energetyczne Polski i Polaków". Zapowiedział także, że jego partia złoży poprawki do rządowego projektu, które będą przewidywały obniżenie akcyzy do poziomu 0,5 euro, obniżenie opłaty przejściowej do 1 grosza i zapewnienie - jak podkreślił - że ta ustawa "nie jest tylko na rok 2019".

- My wpiszemy, że te stawki nie mogą się zmienić w ciągu 20 lat. Chodzi o trwałość tej ustawy, żeby to nie było epizodyczne i jednoroczne, żeby to nie była atrapa - zapewniał Kosiniak-Kamysz.

"Te poprawki idą w bardzo złym kierunku"

Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej oceniła, że "te poprawki [proponowane przez rząd - przyp. red.] idą w bardzo złym kierunku. Zapowiedziała także, że w styczniu jej partia będzie przygotowywać strategię odejścia od węgla. Uważamy, że odnawialne źródła energii to jest zarówno energia tańsza, jak i energia czysta, która nie truje Polaków.

- Dla nas jednym z najważniejszych zadań na rok 2019 będzie stworzenie kompleksowej energetyki związanej z energią w Polsce - zapowiedziała szefowa Nowoczesnej.

