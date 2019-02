"Żadne pragnienie zysku nie powinno się odbywać kosztem bezpieczeństwa obywateli"

Rząd nie chce ograniczać działalności escape roomów, jednak muszą one być prowadzone w warunkach bezpieczeństwa - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w piątek. Na konferencji prasowej o wynikach przeprowadzonych kontroli w tego typu placówkach poinformowali szefowie ministerstw: spraw wewnętrznych i administracji oraz przedsiębiorczości i technologii.

Ma ona związek ze styczniowym pożarem w koszalińskim escape roomie, w którym zginęło pięć dziewcząt, a mężczyzna doznał ciężkich poparzeń.

Morawiecki o escape roomach: musimy zapewnić bezpieczeństwo

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po spotkaniu zaznaczył, że o tragicznym pożarze w Koszalinie wciąż trudno zapomnieć, trudno mówić o nim bez żalu i smutku. Jednak - jak podkreślił - najważniejsze jest, żeby nie dopuścić do tego, by podobne zdarzenie się powtórzyło.



- To jest nasz obowiązek, to jest nasze zobowiązanie, żeby dokonać weryfikacji we wszystkich tego typu placówkach i podobnego typu, żeby zapobiegać nieszczęściom, które zawsze mogą się tam wydarzyć - podkreślił szef rządu.



- Jest rzeczą ze wszech miar zrozumiałą, że ludzie chcą bawić się. Ale z drugiej strony my musimy zrobić wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo tych zabaw - mówił.

Premier o nowych przepisach w sprawie escape roomów

Morawiecki zadeklarował, że rząd nie chce ograniczać działalności escape roomów, jednak "muszą one być prowadzone w warunkach bezpieczeństwa".

- Żadne pragnienie zysku nigdy nie powinno odbywać się kosztem bezpieczeństwa - podkreślił.



Poinformował, że rząd chce doprowadzić do wprowadzenia przepisów i regulacji, które będą zmierzały do "dodatkowego ubezpieczania działań rynkowych" i zapobiegania nieszczęściom takim jak tragedia w Koszalinie.



- Polacy muszą mieć pewność, że (...) przepisy bezpieczeństwa i odpowiedzialność po stronie tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, również nadzoru budowlanego, zapewnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa - dodał.

Premier przekazał wyrazy współczucia dla rodzin ofiar pożaru.

Brudziński o "uchybieniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej"

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński poinformował, że straż pożarna od 5 stycznia do 7 lutego przeprowadziła kontrole 520 spośród 545 zidentyfikowanych escape roomów. Zaznaczył, że część lokali nie została skontrolowana ze względu na to, że ich aktywność jest sezonowa.

Brudziński przekazał, że najwięcej lokali skontrolowano na Pomorzu, Śląsku i Mazowszu. - W trakcie kontroli stwierdzono prawie dwa tysiące uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Stwierdzono wiele nieprawidłowości z zakresu dróg ewakuacji. Wydano 102 decyzje o zakazie eksploatacji lokali oraz 63 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej - wymieniał Brudziński.



Dodał, że nieprawidłowości, które odnotowała Państwowa Straż Pożarna dotyczyły m.in. zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwych szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania oraz braku gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.

- Podczas kontroli usunięto 286 uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W stosunku do zidentyfikowanych nieprawidłowości znajdujących się poza zakresem państwowej straży pożarnej w 114 przypadkach występowano z wnioskami do innych właściwych organów - poinformował Brudziński.

- Dotychczas w wyniku działań straży w 133 lokalach usunięto wszystkie uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które stwierdzono podczas kontroli - dodał.

Przekonywał, że "akcja nie miała na celu utrudniania życia, czy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom", lecz "uchylenie uchybień". Przypomniał, że MSWiA przygotowało nowelizację rozporządzenia ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Weszło ono w życie 29 stycznia.

Minister zaapelował do rodziców, wychowawców i nauczycieli o roztropność, gdy dzieci chcą skorzystać z placów zabaw o różnej specyfice i charakterze, o sprawdzenie jaki jest stan ich zabezpieczeń, wyposażenia. - Proszę o to pytać, to jest nasze prawo - zaznaczył.

Emilewicz o kontrolach escape roomów

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz poinformowała, że kontrolę escape roomów prowadzili także inspektorzy nadzoru budowlanego. Skontrolowali oni 436 takich obiektów, w 222 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości. Minister dodała, że 80 obiektów zostało wyłączonych z użytkowania, a w 74 przypadkach nałożono mandaty karne.

Emilewicz zwróciła uwagę na to, że podczas kontroli "napotkano trudności związane z identyfikacją podmiotów, które powinny podlegać kontroli". W związku z tym - dodała - resort przedsiębiorczości i technologii przygotował rozwiązanie, które ma to w przyszłości ułatwić.

Stwierdziła, że z inicjatywy ministerstwa infrastruktury i rozwoju zostaną uzupełnione zostaną też przepisy dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w zakresie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego.

