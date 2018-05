Bugaj: myślałem, że PiS sporo straci





»

Bugaj: myślałem, że PiS sporo straci Foto: tvn24 Video: tvn24 Bugaj: myślałem, że PiS sporo straci 31.05.| - Myślę, że duża część - szczególnie wyborców PiS-u - została przekonana, że ten protest miał swój podtekst polityczny, wymierzony w PiS - podkreślił w "Faktach po Faktach" TVN24 prof. Ryszard Bugaj, ekonomista. Odniósł się w ten sposób do wyników sondażu Kantar Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24, w którym poparcie dla PiS umocniło się. zobacz więcej wideo »

"Patrzę z dużym niepokojem na szansę przegrania przez PSL" Foto: tvn24 Video: tvn24 "Patrzę z dużym niepokojem na szansę przegrania przez PSL" 31.05.| W sondażu Millward Brown przygotowanym na zlecenie "Faktów” TVN i TVN24, pierwsze miejsce zajmuje PiS (36 procent), następnie PO (28 procent), a na trzecim miejscu znalazł się Kukiz’15 z sześcioprocentowym poparciem. Taki rozkład sił politycznych według Bugaja tworzyłby zły scenariusz polityczny. - Patrzę z dużym niepokojem na szansę przegrania przez PSL, bo on łagodzi kanty - ocenił. zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Video: tvn24 Prof. Ryszard Bugaj był gościem "Faktów po Faktach" TVN24

- Myślę, że duża część, szczególnie wyborców PiS, została przekonana, że protest w Sejmie miał swój podtekst polityczny, wymierzony w PiS - ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24 prof. Ryszard Bugaj, ekonomista.

W sondażu Kantar Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24 aż sześćdziesiąt dwa procent respondentów oceniło, że rząd nie zareagował odpowiednio na protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. 79 procent badanych wyraziło natomiast opinię, że niepełnosprawni powinni dostać pięćset złotych dodatku.

Z kolei z najnowszego sondażu partyjnego wynika, że w stosunku do badania z kwietnia poparcie dla PiS wzrosło o 3 punkty procentowe (do poziomu 36 procent).

Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24. Rośnie poparcie i dla PiS, i dla PO Najnowszy sondaż... czytaj dalej » Do tych wyników odniósł się w "Faktach po Faktach" profesor Ryszard Bugaj, ekonomista. Jego zdaniem Polacy "rzeczywiście popierają niepełnosprawnych".

- Jest takie emocjonalne napięcie, które każe zdecydowanie opowiedzieć się po tej stronie. Nie liczyć pieniędzy - ocenił Bugaj.

Komentując wzrost poparcia dla PiS w sondażu, Bugaj ocenił, że "duża część - szczególnie wyborców PiS-u - została przekonana, że ten protest miał swój podtekst polityczny, wymierzony w PiS".

- Z moimi emocjami jestem po stronie osób niepełnosprawnych - dodał.

Bugaj: PiS zrobił wiele, żeby przegrać

- Myślałem, że PiS na tym sporo straci, gdyż zrobił bardzo wiele - przed tym kryzysem i w jego trakcie - żeby to przegrać. Przed kryzysem mówili, że pieniędzy jest dowolna ilość. Mówili, że trzeba dawać pieniądze, a nie świadczenia, przy okazji chociażby programu 500 plus. A w trakcie samego protestu brylowali tacy ludzie jak pan (Jacek) Żalek - mówił Bugaj. Zwrócił uwagę, że mimo to PiS w sondażach nie traci poparcia.

- Sądzę, że trzeba się nad tym koniecznie zadumać - dodał. Podkreślił, że wnioski powinni wyciągnąć politycy opozycji i przedstawić konkretny projekt programu dla osób niepełnosprawnych.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Patrzę z dużym niepokojem na szansę przegrania przez PSL"

W sondażu Millward Brown przygotowanym na zlecenie "Faktów” TVN i TVN24, pierwsze miejsce zajmuje PiS (36 procent), następnie PO (28 procent), a na trzecim miejscu znalazł się Kukiz’15 z sześcioprocentowym poparciem. Taki rozkład sił politycznych według Bugaja tworzyłby zły scenariusz polityczny.



- Patrzę z dużym niepokojem na szansę przegrania przez PSL, bo on łagodzi kanty - ocenił.



Zdaniem Bugaja, polskiej polityce potrzebny jest "element łagodzący skrajności podejścia liberalnego, bądź podejścia antydemokratycznego, autorytarnego, który prezentuje PiS w tej chwili".

CAŁY PROGRAM "FAKTY PO FAKTACH"