Ruszyły matury. Na początek język polski

Ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło o godzinie 9 do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu odbędzie się egzamin na poziomie rozszerzonym. Pytania może budzić fakt, że matury rozpoczynają się w piątek, ale jak wyjaśniał w TVN24 szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej doktor Marcin Smolik, "technicznie inaczej nie było to możliwe".

Do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło około 274 tysiące tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Chęć przystąpienia do matury - tak jak w latach ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Jest ich około 8 tysięcy.

Dlatego łącznie wszystkich przystępujących dziś do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym jest ponad 282 tysiące.

Szef CKE: inny termin był technicznie niemożliwy

- Pomimo że to już mój kolejny egzamin maturalny, to denerwuję się jak przy pierwszym - podkreślał we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 doktor Marcin Smolik, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W jego ocenie "największe wyzwanie to przygotowanie rozsądnych, mądrych i ciekawych arkuszy egzaminacyjnych". - Jestem przekonany, że nam to się udało - zapewniał.

Wymienił dwa "czysto techniczne" wyzwania dla CKE. - Pierwsze to dostarczenie w przeciągu trzech godzin do ponad siedmiu tysięcy szkół przesyłek na czas, a drugie - to oczywiście utrzymanie tego w maksymalnej tajemnicy do momentu, kiedy wszystkie pakiety z arkuszami są otwarte i dostają je maturzyści - dodał.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tłumaczył też, dlaczego podjęto decyzję o rozpoczęciu matur w piątek. Jak mówił, "technicznie inaczej nie było to możliwe". - Przesunięcie egzaminu maturalnego z języka polskiego na poniedziałek oznaczałoby, że pierwszy weekend sprawdzania mógłby nastąpić dopiero w kolejny weekend, nie ten najbliższy - zaznaczył Smolik.

Jak dodał, przesunięcie pierwszego egzaminu na poniedziałek przysporzyłoby "dużo problemów z wydrukowaniem na czas świadectw i dostarczeniem ich zdającym". - Bez tego nie będzie rekrutacji do szkół wyższych - podkreślił szef CKE.

Oglądaj Wideo: tvn24 Szef CKE o egzaminach maturalnych

Obowiązkowe egzaminy

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru. Maksymalnie do sześciu.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Test i tekst własny

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny - mają wybór między rozprawką a analizą tekstu poetyckiego.

W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko i uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (na przykład tekstu literackiego, obrazu czy filmu). W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

Na egzaminie ustnym z polskiego maturzysta losuje zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Może ono dotyczyć fragmentu tekstów - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem kultury.

Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, i od poziomu, na przykład egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na rozszerzonym - 180 minut.

Kalendarz

7 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z łaciny i kultury antycznej.

Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku innych języków obcych egzaminy na dwóch poziomach także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z niemieckiego odbędzie się 15 maja, z rosyjskiego - 17 maja, z francuskiego - 18 maja, z hiszpańskiego - 21 maja, z włoskiego - 22 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 23 maja.

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z filozofii;

10 maja: rano - z biologii, po południu - z historii sztuki;

11 maja: rano - wiedzy o społeczeństwie, po południu - z informatyki;

14 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z geografii;

16 maja: rano - z chemii, po południu - z historii,

23 maja - po południu - z historii muzyki oraz wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko maturzyści z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad).



Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 23 maja.

Wyniki 3 lipca

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur ogłoszone zostaną 3 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Oglądaj Wideo: Fakty w Południe Ostatnia prosta na drodze maturalnych przygotowań