Rozprawa dyscyplinarna sędziego Żurka

W Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbędzie się pierwsza rozprawa dyscyplinarna sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka w sprawie odmowy orzekania w wydziale, do którego został przeniesiony. Sędzia nie zgadzał się z tą decyzją. Odwoływał się między innymi do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

"Proces przenoszenia mnie był dotknięty zasadniczymi wadami prawnymi" "Oświadczenie... czytaj dalej » Rozprawa ma rozpocząć się o godzinie 10. Jak relacjonował reporter TVN24 Jerzy Korczyński, między innymi na portalach społecznościowych powołano grupy wsparcia dla sędziego Waldemara Żurka.

Dodał też, że przed sądem ma się odbyć pikieta.

Przeniesiony do innego wydziału

Decyzją prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i członka obecnej Krajowej Rady Sądownictwa Dagmary Pawełczyk-Woickiej sędzia Waldemar Żurek, rzecznik poprzedniej KRS, został w końcu sierpnia 2018 roku przeniesiony z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Pawełczyk-Woicka na początku października zeszłego roku wystąpiła o wszczęcie czynności wyjaśniających wobec sędziego Żurka, informując, że nie rozpoznaje spraw w wydziale, do którego od 1 września został przeniesiony, i w którym powinien pracować.

11 października 2018 roku zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie sędzia Tomasz Szymański podjął decyzję o podjęciu czynności wyjaśniających w sprawie sędziego.

Dzień później, 12 października, sędziowie apelacji krakowskiej przyjęli uchwałę, w której wyrazili poparcie dla sędziego Żurka i krytycznie odnieśli się do działań sędzi Pawełczyk-Woickiej w tej sprawie.

Żurek o wadach prawnych

Waldemar Żurek nie zgodził się z decyzją o przeniesieniu do innego wydziału. - Proces przenoszenia mnie był dotknięty zasadniczymi wadami prawnymi: nie uzyskano wymaganej prawem decyzji kolegium Sądu oraz nie dokonano analizy, mającej wpływ na decyzję z uwagi na staż orzeczniczy osoby przenoszonej. Tego wymaga ustawa. Przenosi się osoby o najkrótszym stażu, a mój jest najdłuższy - podkreślał sędzia.

Sędzia Żurek odwołał się od uchwały KRS. Jest decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN Izba Kontroli... czytaj dalej » Stowarzyszenia sędziowskie Themis i Iustitia zwracały uwagę, że decyzja nie ma związku z merytoryczną oceną działalności tych wydziałów, a jest próbą zastraszenia sędziów, którzy działają przeciwko wprowadzanym przez PiS zmianom w wymiarze sprawiedliwości.

Bezskutecznie odwoływał się do nowej KRS i SN

Sędzia Żurek od decyzji o przeniesieniu go do innego wydziału odwołał się do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, która umorzyła postępowanie w jego sprawie. Z kolei od decyzji KRS sędzia wniósł odwołanie do Sądu Najwyższego.

8 marca 2019 roku Izba Kontroli Nadzwyczajnej odrzuciła odwołanie sędziego Żurka od uchwały KRS.

Wcześniej sędzia Żurek wnioskował o wyłączenie ze swej sprawy wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Jego pełnomocnicy wskazywali, że "istnieje ryzyko", iż cały konkurs dotyczący wyboru sędziów SN przeprowadzony w zeszłym roku przez nową KRS "był nieważny z mocy konstytucji". Sprawą wniosku o wyłączenie sędziów zajmowała się Izba Cywilna, a problem trafił do składu siedmiorga sędziów tej Izby.

21 maja siedmioro sędziów uznało, że trzeba zadać pytanie w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE.