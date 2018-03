"Brali udział w zgromadzeniu, do czego mają konstytucyjne prawo"

Umorzenie postępowania wobec Obywateli RP to decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, przed którym toczyło się postępowanie. Sąd uznał, że nie ma żadnych dowodów na to, by Obywatele RP popełnili przestępstwo, czy wykroczenie.