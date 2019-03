Kosiniak-Kamysz w "Rozmowie Piaseckiego" od 7.30 w TVN24 i tvn24.pl

Video: tvn24 "Mamy gigantyczny problem z mową nienawiści"16.01 | Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, żeby walczyć z mową nienawiści - podkreślił w "Rozmowie Piaseckiego" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, odnosząc się do ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wskazał, że "my z nią nie walczyliśmy skutecznie". zobacz więcej wideo »