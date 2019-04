"Rozmowa Piaseckiego". Oglądaj od 7.30 w tvn24.pl

Video: tvn24 Adam Bodnar "Rozmowie Piaseckiego" 18.04 | Jest chociażby taki przepis, że kształt komisji egzaminacyjnych i struktury przeprowadzenia egzaminu powinien być znany na początku roku szkolnego. Tutaj się zmieniło w trakcie - wskazywał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i na tvn24.pl Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, odnosząc się do przebiegu egzaminów w czasie strajku nauczycieli. Jego zdaniem są podstawy, "by składać zażalenia do komisji egzaminacyjnych, a następnie do sądu administracyjnego". zobacz więcej wideo »