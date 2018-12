"Koniec wieńczy dzieło. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w wyborach"

Pierwsze godziny, pierwsze dni zawsze są trudne. Przy budowie czegoś nowego zawsze są kłopoty i dystans - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Odniósł się do stworzonego w środę klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, do którego przystąpiło siedmioro posłów Nowoczesnej.

W środę klub PO przyjął nową nazwę, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Jego wiceprzewodniczącą została Kamila Gasiuk-Pihowicz.



"Powstał wspólny klub Koalicji Obywatelskiej". W nim siedmioro posłów Nowoczesnej Siedmioro posłów... czytaj dalej » Do klubu dołączyło siedmioro posłów Nowoczesnej oraz Piotr Misiło, wykluczony z tej partii w zeszły piątek. W związku z tym Nowoczesna przestała istnieć jako klub sejmowy, mając mniej niż 15 parlamentarzystów.

Schetyna odpowiada na słowa o "wrogim przejęciu"

- To nie jest pożeranie, tylko integrowanie środowisk, budowanie wspólnego klubu - przekonywał w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" lider PO Grzegorz Schetyna.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła w środę o "wrogim przejęciu posłów" przez PO. Zdaniem Schetyny "to nie jest wrogie". - Jest za zgodą i z inicjatywy szefowej klubu (Gasiuk-Pihowicz - red.) - wskazywał.

- Nie chcę ingerować w relacje wewnątrz Nowoczesnej, ale nie pozwolę, żeby mój pomysł polityczny (...), czyli proces integracyjny obu środowisk był czymś złym. Nie pozwolę, żeby wpychać tę sytuację, która się dzisiaj dzieje, w złe relacje i zły kontekst - podkreślił szef PO.

Szef PO: Polacy potrzebują koalicji

Wspólny klub Koalicji Obywatelskiej? Lubnauer przeciwna, Gasiuk-Pihowicz zachęca Jestem... czytaj dalej » - Namawiałem przez miesiące, żeby iść wspólnie do wyborów samorządowych i powołać Koalicję Obywatelską. Namawiałem na to, żeby dołączyć środowisko Barbary Nowackiej (Inicjatywa Polska - red.). A dzisiaj namawiam do tego, żeby integrować klub parlamentarny i być razem w parlamencie - mówił Schetyna.

W jego ocenie, "wtedy oferta programowa i negocjacje, które będziemy budować, żeby koalicję rozszerzyć będą bardziej wiarygodne".

- Każde ze środowisk musi oddać część swojej suwerenności, żeby dać szeroką podstawę do budowania koalicji, tego oczekują Polacy - stwierdził.

"Środowiska Nowoczesnej i Platformy nie powinny ze sobą rywalizować"

Schetyna podkreślał, że "środowiska Nowoczesnej i Platformy nie powinny ze sobą rywalizować". - Powinny pokazać i taki powinien być przekaz, że jesteśmy razem, pracujemy razem na rzecz wspólnego projektu - zaznaczył.

Zastrzegł, że z posłami, którzy dołączyli do klubu parlamentarnego PO - KO "nie umawiał się na dołączenie do Platformy Obywatelskiej, tylko na współpracę przed wyborami".

- Ja jestem optymistą. Wierzę, że pierwsze godziny, pierwsze dni zawsze są trudne. Przy budowie czegoś nowego zawsze są kłopoty i dystans. Ale myślę, że tego oczekują wyborcy, że chcą integracji. Chcą mieć nadzieję, że zbudujemy taki komitet, taką koalicję, która wygra z PiS-em - podkreślił.



Wyraził przekonanie, że "będzie zgoda po etapie konstruowania".

"Koniec wieńczy dzieło"

- Razem będziemy się przygotowywać do kampanii wyborczej i Koalicja Obywatelska w sposób naturalny zaistnieje. To jest nazwa zbudowana przez wspólny wysiłek - wskazywał szef PO, odnosząc się do nadchodzących wyborów do europarlamentu i parlamentarnych. - Po porażce trzy lata temu jesteśmy gotowi - dodał.

Podkreślił, że "koniec wieńczy dzieło". - Zobaczymy jak to będzie wyglądać w wyborach - dodał.

