Tradycja polska jest taka, że religia zawsze była w szkole, z wyjątkiem około 40 lat czasów komunistycznych. Wyrzucanie religii ze szkoły jest wracaniem do tych czasów - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Nowacka proponuje rozdział Kościoła od państwa. Politycy komentują To kwestie do... czytaj dalej » - Jak przy każdym przedmiocie, zawsze może być lepiej, dlatego są wydziały katechetyczne w każdej diecezji, żeby był jak najlepszy poziom wykładania religii - tłumaczył ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.



Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę na to "jak wiele poświęcenia katecheci wkładają w lekcje". - Trzeba podkreślić to poświęcenie i pewien poziom, który jest utrzymywany w nauczaniu religii - dodał.

"To rodzice chcą lekcji religii"

Według "danych ze wszystkich diecezji w Polsce", które przytoczył Rytel-Andrianik, w latach 2014-2015 zdecydowana większość, bo 87 procent, rodziców zapisała swoje dzieci na lekcje religii.



- Kościół tylko pomaga rodzicom. To rodzice chcą lekcji religii i rodzice "mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami" - cytował konstytucję Rytel-Andrianik.

Jego zdaniem, zgłaszana propozycja wycofania religii ze szkół "uderza w zasadę bezpłatnej edukacji". Przywołał artykuł 70 konstytucji, który stanowi, że "nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna".

Stwierdził, że "rodzice, którzy płacą podatki mają prawo, aby z tych podatków były utrzymywane lekcje religii".

"Powrót do czasów komunistycznych"

"Nie ma powodu, dla którego powinniśmy płacić za lekcje wiary" - Nie ma żadnego... czytaj dalej » Duchowny wskazywał, że "tradycja polska jest taka, że religia zawsze była w szkole, od początku naszego kraju, z wyjątkiem około 40 lat czasów komunistycznych".

- Miejscem religii w naszej kulturze jest szkoła. Wyrzucanie religii ze szkoły jest wracaniem do czasów komunistycznych - ocenił gość "Rozmowy Piaseckiego".

Zaznaczył, że "to, co można zrobić, to zawsze możemy podnieść poziom nauczania religii".

Inicjatywa Polska chce rozdziału Kościoła od państwa

Barbara Nowacka poinformowała w niedzielę, że Inicjatywa Polska, której jest liderką, przygotowała projekt ustawy, będący "pierwszym etapem rozdziału Kościoła od państwa".

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE >>>



Adam Ostaszewski z Inicjatywy Polska, który jest współautorem propozycji, wyjaśnił, że projekt zakłada m.in. zniesienie finansowania religii w szkołach z budżetu państwa; wprowadzenie finansowania przez związki wyznaniowe i Kościoły, które "chcą nauczać zasad swojej wiary w szkole"; wpisanie religii na listę zajęć dodatkowych.



Ponadto Inicjatywa Polska chce, żeby księża i duchowni sami opłacali swoje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Domaga się także likwidacji Funduszu Kościelnego oraz opowiada się za likwidacją wszystkich komisji rządowo-kościelnych.