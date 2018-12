Szła z koleżanką poboczem, nagle uderzył w nią samochód. 15-latka nie żyje





W miejscowości Różaniec (województwo lubelskie) doszło w sobotę do śmiertelnego wypadku. W idącą poboczem 15-latkę uderzył samochód. Lekarze przez kilka godzin walczyli o jej życie, ale niestety zmarła. 30-letni kierowca trafił do aresztu.

- 15-latka, mieszkanka powiatu biłgorajskiego wraz z koleżanką szła poboczem po lewej stronie jezdni. W pewnym momencie, w nastolatkę uderzyła jadąca z przeciwnego kierunku mazda - przekazała w rozmowie z TVN24 podkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.

15-latka została przewieziona do szpitala. Lekarze walczyli o jej życie, ale dziewczyna po kilku godzinach zmarła. Towarzyszącej jej koleżance nic się nie stało.

Kierowca trafił do aresztu

Podkomisarz Kamola poinformowała, że "policjanci zatrzymali kierującego pojazdem 30-letniego mieszkańca województwa śląskiego". W chwili wypadku mężczyzna był trzeźwy. Został zatrzymany i trafił do aresztu.

- Będziemy dążyć do ustalenia jak faktycznie doszło do tego wypadku, kto się do tej tragedii przyczynił - zapowiedziała policjantka.

