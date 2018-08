"KONSTYTUCJA! KONSTYTUCJA!". Roger Waters wystąpił w Gdańsku





"Uwolnić media", "uwolnić sądy", "konstytucja!"- to niektóre z napisów wyświetlonych na telebimach w czasie koncertu Rogera Watersa w Gdańsku. Muzyk wystąpił na nim w koszulce KOD-u. Uczestnicy koncertu publikowali zdjęcia w mediach społecznościowych i serwisie Kontakt 24.

Współzałożyciel legendarnego zespołu Pink Floyd Roger Waters 5 sierpnia wystąpił w Gdańsku. W czasie koncertu w Ergo Arenie na telebimie wyświetlone zostały napisy komentujące sytuację w Polsce.



"Uwolnić media" (ang.: set the media free), "uwolnić sądy" (ang.: set the courts free) i trzy razy po polsku "KONSTYTUCJA!" - zobaczyli fani podczas koncertu. Wielu z nich robiło zdjęcia, które potem umieszczali w mediach społecznościowych oraz serwisie Kontakt 24:

Źródło: Kontakt 24 / retzlaff68 Telebim w czasie koncertu w Gdańsku

Drugim wyświetlonym napisem na telebimie była lista państw i polityków z komentarzem "neo-faszyzm rośnie". Pojawił się on także na koncercie Watersa w Krakowie, dwa dni wcześniej.

Trzeci napis wyświetlony w Ergo Arena dotyczył rozdziału państwa i Kościoła.

Źródło: Kontak 24 / retzlaff68 Koncert w Gdańsku jest częścią trasy koncertowej "Us + Them"

Muzyk wystąpił na gdańskiej scenie w koszulce z napisem "KONSTYTUCJA #KOD".

Takie jeszcze foto z koncertu #RogerWaters#koncert#KONSTYTUCJApic.twitter.com/VgFElqQ8oL — Kasia KolendaZaleska (@KolendaK) 5 sierpnia 2018

Roger Waters w koszulce KOD

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów po niedzielnym koncercie.

Ciekawe czy PiS pozwoli na kolejny koncert Rogera Watersa? pic.twitter.com/qA1Sq4RqxU — Krzysztof Przekop (@K_Przekop) 5 sierpnia 2018 Wczoraj na koncercie Rogera Watersa w Gdańskiej Ergo Arenie/z FB/ BRAWO pic.twitter.com/kh0DfbCHFO — Salomea Tracz (@tracz_salomea) 6 sierpnia 2018

Dzisiaj na koncercie Rogera Watersa @ERGOARENA@gdansk#Resist! pic.twitter.com/uuhUqa97en — Jakub Kusy (@kusy_jakub) 5 sierpnia 2018

Trasa "Us + Them"

Mick Jagger na koncercie w Warszawie: jestem za stary, by być sędzią. Wałęsa dziękuje - Polska, co za... czytaj dalej » Artysta podczas trwającej od kwietnia europejskiej trasy koncertowej zatytułowanej "Us + Them" odwiedzi łącznie 23 kraje, w tym - po koncertach w Polsce - Danię, Norwegię, Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę i Rosję.



Nazwa trasy nawiązuje do utworu z 1974 r. pt. "Us And Them", ze sprzedanego w wielomilionowym nakładzie albumu Pink Floyd "Dark Side of the Moon". Występy na Starym Kontynencie są częścią światowego tournee, które rozpoczęło się 26 maja 2017 r. w USA, a zakończy się 9 grudnia bieżącego roku w Meksyku.

Pink Floyd

Roger Waters (ur. 1943) był jednym z członków-założycieli zespołu Pink Floyd, w którym występował jako basista i wokalista. Był także jednym z głównych kompozytorów i tekściarzy formacji. W szkole poznał przyszłego gitarzystę Pink Floyd, Syda Barretta. Innych "Floydów" - Nicka Masona, Ricka Wrighta - poznał na studiach architektonicznych w Londynie.

W 1965 roku mężczyźni założyli zespół Pink Floyd, a dwa lata później formacja zadebiutowała albumem "The Piper at the Gates of Dawn", utrzymanym w stylistyce psychodelicznego rocka.

Roger Waters odszedł z Pink Floyd w 1985 roku.