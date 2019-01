Wyrok w sprawie ekshumacji prawomocny. Rodziny dwóch ofiar dostaną odszkodowania

Foto: Adam Warżawa/PAP Video: tvn24

Wyrok w sprawie ekshumacji prawomocny. "Satysfakcja wątpliwa"

07.01 | Rodziny dwóch ekshumowanych ofiar katastrofy smoleńskiej - Arkadiusza Rybickiego i Leszka Solskiego - otrzymają odszkodowania w wysokości 16 tysięcy euro. Uprawomocnił się wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który podjął taką decyzję we wrześniu 2018 roku. - Satysfakcja jest jednak wątpliwa, dlatego, że gdyby wyrok zapadł wcześniej, to być może udałoby się zapobiec przymusowym ekshumacjom, a o to nam chodziło. My nie po to zwracałyśmy się do Strasburga, żeby otrzymać zadośćuczynienie, tylko po to, żeby zapobiec przymusowym ekshumacjom, które uważałyśmy za bezsensowne - powiedziała Małgorzata Rybicka, żona Arkadiusza Rybickiego.

