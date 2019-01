"Cisza nie może oznaczać milczenia". Rodzina i przyjaciele pożegnali Pawła Adamowicza

Pozostałe informacje

Odtwórz: "Bierzemy się za robotę". Owsiak deklaruje, że wraca do bycia prezesem Fundacji WOŚP

To jest wezwanie do tych, którzy spowodowali tę sytuację - ocenił szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Odniósł się... czytaj dalej »

Odtwórz: "Jeżeli to nas nie otrzeźwi, to idziemy prosto w przepaść"

17:23

Odtwórz: Owsiak chciał, aby "dać mu chwilkę". Wkrótce potem zadeklarował powrót

To, że jesteście obok nas, bardzo nam pomaga - odpowiedział w sobotę Jerzy Owsiak, pytany o to, czy wróci do kierowania Wielką... czytaj dalej »