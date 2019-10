Premier przełomu ustrojowego. Sześć lat temu zmarł Tadeusz Mazowiecki

Video: tvn24

Małgorzata Niezabitowska była rzeczniczką w rządzie Tadeusza...

28.10 | - Nikt nie wiedział, jak się przechodzi z gospodarki socjalistycznej do wolnego rynku. To wszystko było nowe, ryzykowne pod każdym względem - wspominała w "Faktach po Faktach" prace rządu Tadeusza Mazowieckiego Małgorzata Niezabitowska. Władyslaw Frasyniuk przypomniał z kolei, że do Mazowieckiego przylgnął w czasie jego rządów przydomek "żółw", który - jego zdaniem - powinno się zmienić na "gepard". - Gdyby zrobić tabelkę, co dokonał rząd Mazowieckiego i porównać z innymi, to widać, że Mazowiecki zasługuje na miano najszybszego reformatora współczesnej Polski - dodał.

»