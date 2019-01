"Była przerażająca cisza i niedowierzanie. To w ogóle nie docierało do nikogo"





»

Usłyszałem, że ktoś ranił prezydenta, ale na początku nie było żadnych informacji, że to może być bardzo poważne - powiedział w TVN24 Robert Stockinger, który dla TVN i TTV. pracował przy 27. Finale WOŚP w Gdańsku. W niedzielę wieczorem podczas tej imprezy został zaatakowany nożem prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę wieczorem zraniony nożem na scenie w Gdańsku podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po reanimacji na miejscu koncertu został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie przeszedł kilkugodzinną operację. Jego stan jest poważny.

Dziennikarz Robert Stockinger, który pracował dla TVN i TTV przy 27. Finale WOŚP w Gdańsku w chwili ataku był na Targu Węglowym, gdzie odbywała się impreza.

"Rokowania niezwykle niepewne, prezydent nie oddycha samodzielnie. Walczymy" - Stan pana... czytaj dalej » - Wiele razy przez cały dzień wchodziłem przez bramki zabezpieczające, sam bylem przeszukiwany. I spodnie, i kurtka, i wszystkie torby. Widziałem, że kontrola naprawdę była na wysokim poziomie, tych stewardów było naprawdę mnóstwo - opisywał.

Dlatego, jak przyznał, był zaskoczony tym, co się stało. - Zadawałem sobie pytanie: jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę? - mówił Stockinger.

CZYTAJ WIĘCEJ O NAPASTNIKU >>

Stockinger: jako media mieliśmy plakietki z napisem "technika"

Zaznaczył, że zszokowało go to, iż napastnik dostał plakietkę z napisem "media". - My jako przedstawiciele mediów często nie mieliśmy takich plakietek - wskazywał dziennikarz. Jak mówił, "mieliśmy plakietki z napisem technika". - I nie wiem, czy przypadkiem te plakietki z napisem media nie dawały mu jeszcze większej możliwości bycia w różnych miejscach za sceną i przed sceną niż nam - dodał.

Wyraził przypuszczenie, że plakietka napastnika "została ukradziona albo sfałszowana". - Mam nadzieję, że ona nie została po prostu wydana, że on nie złożył wniosku akredytacyjnego, nie wypełnił ankiety i po porostu nie została mu ona przyznana jak dziennikarzowi - stwierdził.

"Była przerażająca cisza i tak naprawdę niedowierzanie"

Rządowy samolot poleciał po żonę Pawła Adamowicza do Londynu Żona Pawła... czytaj dalej » Dziennikarz pisywał, że po ataku na prezydenta Gdańska wśród zgromadzonych "nie było żadnej histerii, nie było rozpaczy".

- Była przerażająca cisza i niedowierzanie - mówił Stockinger. Jak tłumaczył, "ludzie przekazywali sobie tę informację, że ktoś został ranny, ale to w ogóle nie docierało do nikogo".



- Ja też usłyszałem, że ktoś ranił prezydenta, ale na początku nie było żadnych informacji, że to może być bardzo poważne ranienie - wskazywał. Dodał, że zdał sobie sprawę, że to musi być coś bardzo poważnego, kiedy "reanimacja na scenie bardzo się przeciągała".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Była przerażająca cisza i tak naprawdę niedowierzanie"

"To nie był zwykły nóż, to było naprawdę duże narzędzie"

Wszystko rozegrało się w niecałe 90 sekund. Rekonstrukcja ataku na Adamowicza Świętowanie 27.... czytaj dalej » Według Stockingera, "sprawca chował się w trakcie 'Światełka (do Nieba)' przy schodach".

- On działał z premedytacją, on czekał na to, aż wybije godzina 20 - ocenił.

Według dziennikarza, napastnik "wiedział, że robi to na oczach ludzi". - I jeszcze ta manifestacja, odebranie konferansjerowi siłą, groźbą z nożem, mikrofonu - opowiadał.



Jak mówił Stockinger, słyszał od ludzi, którzy byli na scenie, że mężczyzna "podszedł do konferansjera, który miał mikrofon, pokazał mu nóż i krzyknął do niego: dawaj, bo będziesz następny".

- Wszystkim na scenie wydawało się, że to musi nastąpić już za chwilę, że ten człowiek musi zostać obezwładniony - kontynuował. Tymczasem od pierwszego ciosu nożem do momentu, kiedy napastnik został obezwładniony przez pracownika obsługi technicznej minęło 37 sekund . Napastnika wyprowadzono ze sceny półtorej minuty po ataku.

REKONSTRUKCJA ATAKU NA ADAMOWICZA >>

Zdaniem Roberta Stockingera "ludzie byli zastraszeni". - To nie był zwykły nóż, to było naprawdę duże narzędzie - podkreślał dziennikarz.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaatakowany » Oglądaj Stefan W. został zatrzymany w 2013 roku za napady na banki Video: tvn24 Stefan W. został zatrzymany w 2013 roku za napady na banki14.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Był reanimowany, trafił do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska. Obecnie jest przesłuchiwany w prokuraturze. Usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Video: tvn24 Stefan W. został zatrzymany w 2013 roku za napady na banki14.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Był reanimowany, trafił do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska. Obecnie jest przesłuchiwany w prokuraturze. Usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. zobacz więcej wideo »

Stefan W. został zatrzymany w 2013 roku za napady na banki "Jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę?" Video: tvn24 "Jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę?"14.01 | - Zadawałem sobie pytanie: jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę? - mówił w rozmowie z TVN24 Robert Stockinger. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę wieczorem zraniony nożem na scenie w Gdańsku podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Video: tvn24 "Jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę?"14.01 | - Zadawałem sobie pytanie: jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę? - mówił w rozmowie z TVN24 Robert Stockinger. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę wieczorem zraniony nożem na scenie w Gdańsku podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. zobacz więcej wideo »

"Jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę?" Atak na prezydenta Gdańska. Relacje świadków Video: Tomasz Pupiec / Fakty w Południe Atak na prezydenta Gdańska. Relacje świadkówJak to się mogło stać? - to pytanie zadają sobie w Polsce wszyscy. Jak 27-letni napastnik Stefan W. dostał się na scenę? Jak wniósł na nią nóż, którym później zaatakował prezydenta Adamowicza? Czy podawał się za przedstawiciela mediów? Na podstawie nagrań, dotychczasowych ustaleń policji oraz relacji naocznych świadków - dziennikarza, który stał na scenie w momencie ataku i osoby, która była wśród publiczności, spróbujemy zrekonstruować tragiczne wydarzenia z Gdańska. Video: Tomasz Pupiec / Fakty w Południe Atak na prezydenta Gdańska. Relacje świadkówJak to się mogło stać? - to pytanie zadają sobie w Polsce wszyscy. Jak 27-letni napastnik Stefan W. dostał się na scenę? Jak wniósł na nią nóż, którym później zaatakował prezydenta Adamowicza? Czy podawał się za przedstawiciela mediów? Na podstawie nagrań, dotychczasowych ustaleń policji oraz relacji naocznych świadków - dziennikarza, który stał na scenie w momencie ataku i osoby, która była wśród publiczności, spróbujemy zrekonstruować tragiczne wydarzenia z Gdańska. zobacz więcej wideo »

Atak na prezydenta Gdańska. Relacje świadków Firma ochroniarska komentuje atak na prezydenta Adamowicza Video: tvn24 Firma ochroniarska komentuje atak na prezydenta Adamowicza14.01 | Pełnomocnik firmy ochroniarskiej Tajfun twierdzi, że zrobili wszystko, żeby zabezpieczyć wydarzenie. Podkreśla, że ochrona dotyczyła imprezy masowej i była skupiona na tłumie, gdzie było największe zagrożenie wystąpienia niebezpieczeństwa. - Niestety przyszło z innej strony - mówi przedstawiciel firmy. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział kontrolę w firmie. Video: tvn24 Firma ochroniarska komentuje atak na prezydenta Adamowicza14.01 | Pełnomocnik firmy ochroniarskiej Tajfun twierdzi, że zrobili wszystko, żeby zabezpieczyć wydarzenie. Podkreśla, że ochrona dotyczyła imprezy masowej i była skupiona na tłumie, gdzie było największe zagrożenie wystąpienia niebezpieczeństwa. - Niestety przyszło z innej strony - mówi przedstawiciel firmy. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział kontrolę w firmie. zobacz więcej wideo »

Firma ochroniarska komentuje atak na prezydenta Adamowicza Prezydent Gdańska zbierał pieniądze na WOŚP Video: tvn24 Prezydent Gdańska zbierał pieniądze na WOŚP14.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w niedzielę zbierał pieniądze, aby wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z gdańskiej orkiestrowej sceny, jeszcze przed brutalnym atakiem na jego życie, mówił, że "Gdańsk jest szczodry i dzieli się dobrem". - Serdecznie dziękuję, bo na ulicach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami - zwrócił się do zgromadzonych. Video: tvn24 Prezydent Gdańska zbierał pieniądze na WOŚP14.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w niedzielę zbierał pieniądze, aby wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z gdańskiej orkiestrowej sceny, jeszcze przed brutalnym atakiem na jego życie, mówił, że "Gdańsk jest szczodry i dzieli się dobrem". - Serdecznie dziękuję, bo na ulicach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami - zwrócił się do zgromadzonych. zobacz więcej wideo »

Prezydent Gdańska zbierał pieniądze na WOŚP Technicy policyjni zabezpieczają ślady po ataku na Pawła... Video: tvn24 Technicy policyjni zabezpieczają ślady po ataku na Pawła...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba" w tym mieście. Na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska z przestępczą przeszłością - podaje policja. Video: tvn24 Technicy policyjni zabezpieczają ślady po ataku na Pawła...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba" w tym mieście. Na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska z przestępczą przeszłością - podaje policja. zobacz więcej wideo »

Technicy policyjni zabezpieczają ślady po ataku na Pawła... Nożownik ranił prezydenta. Rekonstrukcja minuta po minucie Video: tvn24 Nożownik ranił prezydenta. Rekonstrukcja minuta po minucie14.01 | Około 90 sekund, niecałe dwie minuty. Świętowanie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy przerwał nagły, brutalny atak wymierzony w prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Odtwarzamy przebieg tych wydarzeń. Video: tvn24 Nożownik ranił prezydenta. Rekonstrukcja minuta po minucie14.01 | Około 90 sekund, niecałe dwie minuty. Świętowanie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy przerwał nagły, brutalny atak wymierzony w prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Odtwarzamy przebieg tych wydarzeń. zobacz więcej wideo »

Nożownik ranił prezydenta. Rekonstrukcja minuta po minucie Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratowania Pawła... Video: tvn24 Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratowania...14.01 | Prezydent Gdańska został w niedzielę wieczorem zaatakowany nożem. Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratunku Pawła Adamowicza. W pewnym momencie na scenie rozpoczęła się reanimacja. Ostatecznie karetka odjechała do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie prezydent Gdańska jest obecnie operowany. Video: tvn24 Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratowania...14.01 | Prezydent Gdańska został w niedzielę wieczorem zaatakowany nożem. Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratunku Pawła Adamowicza. W pewnym momencie na scenie rozpoczęła się reanimacja. Ostatecznie karetka odjechała do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie prezydent Gdańska jest obecnie operowany. zobacz więcej wideo »

Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratowania Pawła... Moment ataku na prezydenta Adamowicza Video: Dariusz / Kontakt 24 Moment ataku na prezydenta AdamowiczaMoment ataku na prezydenta Adamowicza Video: Dariusz / Kontakt 24 Moment ataku na prezydenta AdamowiczaMoment ataku na prezydenta Adamowicza zobacz więcej wideo »

Moment ataku na prezydenta Adamowicza Prezydent Adamowicz tuż przed atakiem Video: tvn24 Prezydent Adamowicz tuż przed atakiem13.01 | Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności - mówił prezydent tego miasta Paweł Adamowicz, dziękując gdańszczanom za udział w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Video: tvn24 Prezydent Adamowicz tuż przed atakiem13.01 | Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności - mówił prezydent tego miasta Paweł Adamowicz, dziękując gdańszczanom za udział w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zobacz więcej wideo »

Prezydent Adamowicz tuż przed atakiem Paweł Adamowicz zaatakowany na scenie WOŚP Video: tvn24 Paweł Adamowicz zaatakowany na scenie WOŚP13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. Video: tvn24 Paweł Adamowicz zaatakowany na scenie WOŚP13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. zobacz więcej wideo »

Paweł Adamowicz zaatakowany na scenie WOŚP Napastnik po ataku chodził po scenie, następnie został... Video: tvn24 Napastnik po ataku chodził po scenie, następnie został...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. Video: tvn24 Napastnik po ataku chodził po scenie, następnie został...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. zobacz więcej wideo »

Napastnik po ataku chodził po scenie, następnie został... Napastnik, który zaatakował prezydenta Gdańska został zatrzymany Video: tvn24 Napastnik, który zaatakował prezydenta Gdańska został...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. Video: tvn24 Napastnik, który zaatakował prezydenta Gdańska został...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. zobacz więcej wideo »

Napastnik, który zaatakował prezydenta Gdańska został zatrzymany Prezydent Gdańska zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP Video: tvn24 Prezydent Gdańska zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Video: tvn24 Prezydent Gdańska zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". zobacz więcej wideo »

Prezydent Gdańska zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP Wideo: tvn24 Stefan W. został zatrzymany w 2013 roku za napady na banki

"Gdańska dzisiaj bardzo późno cały położył się spać"

Robert Stockinger zapewniał, że przed atakiem na Targu Węglowym "atmosfera była naprawdę wspaniała". - Był po prostu popis życzliwości, popis szczodrości - ocenił.



Jego zdaniem, to, co zdarzyło się na cenie "jest nie do opisania, cały czas w to nie wierzę". - Gdańsk bardzo późno cały położył się spać, wszyscy czuwali, i dziennikarze przed szpitalem, i władze miasta, i współpracownicy - wymieniał Stockinger. - Wszyscy czekali na kolejne informacje - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cała rozmowa o ataku na prezydenta Gdańska z Robertem Stockingerem