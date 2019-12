Robert Dole uhonorowany za "wyjątkowy wkład w przemiany w Polsce"





Foto: Twitter/PolishEmbassyUS | Video: PAP/EPA Robert Dole

Robert Dole - były senator USA i były lider republikanów w tej izbie - został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej "za wyjątkowy wkład w przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce".

Kameralna ceremonia odznaczenia 96-letniego obecnie Dole'a Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się w jego biurze w Waszyngtonie. Odznaczenie za "wyjątkowy wkład w przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce" wręczył Dole'owi Piotr Wilczek, ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych.

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.



.@AmbWilczek presented former #US@SenatorDole the Commander's Cross with a Star of the Order of Merit of the Republic of Poland for his outstanding contributions in support of the Polish political and economic transformation.



Thank you for being a friend of #Poland's! pic.twitter.com/x8cmax7Jur — Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) December 12, 2019

Kim jest Robert Dole?

Urodzony w roku 1923 w stanie Kansas, Robert Dole jest przedstawicielem odchodzącej, amerykańskiej "wielkiej generacji", która walczyła na frontach II wojny światowej. W kwietniu 1945 r. w pobliżu miejscowości Castel d'Aiano, w Apeninach pod Bolonią Robert Dole został postrzelony w prawe ramię i bark. Do dziś ma częściowo sparaliżowaną prawą rękę. Za męstwo okazane podczas służby otrzymał Brązową Gwiazdę (Bronze Star Medal) i dwukrotnie Medal Purpurowego Serca.



Po wojnie ukończył studia prawnicze. Przez wiele lat był liderem republikanów w Senacie (w latach 1985-1987 i ponownie w latach 1995–1996). W 1976 roku był kandydatem na wiceprezydenta, a w wyborach w roku 1996 kandydatem na prezydenta. Był jednym z pierwszych amerykańskich senatorów, którzy jednoznacznie opowiedzieli się za przyjęciem Polski do NATO.

W roku 1997 otrzymał z rąk prezydenta Billa Clintona - swego rywala w walce o najwyższy urząd w państwie - Prezydencki Medal Wolności, który jest najwyższym amerykańskim odznaczeniem cywilnym.

Źródło: PAP/EPA Robert Dole w 1996 roku