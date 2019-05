"Naprawdę nie oczekiwałbym od Kościoła cudów"





- Gdybyśmy się dowiedzieli o przestępstwach popełnianych przez jakąkolwiek inną grupę zawodową, natychmiast byłby tam prokurator, natychmiast byłaby tam policja, zabezpieczaliby dowody. Dlaczego nie ma jeszcze prokuratorów i policji w tych wszystkich kuriach? - dopytywał się w "Kropce nad i" w TVN24 lider Wiosny Robert Biedroń, komentując przypadki pedofilii w polskim Kościele. - Nie oczekiwałbym oczyszczenia Kościoła. Oczekiwałbym, że zmieni się podejście polityków do Kościoła - dodał.

W sobotę w internecie został opublikowany film dokumentalny Tomasza i Marka Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" - zapis dramatu osób wykorzystywanych przez księży pedofilów. Pokazano w nim wyznania poszkodowanych, którzy stanęli oko w oko ze swoimi oprawcami. Są także wyznania tych, którzy przyznają się do winy.

"To jest tak naprawdę taki wyrzut sumienia, który czekał zbyt długo"

Film braci Sekielskich komentował w "Kropce nad i" w TVN24 lider Wiosny Robert Biedroń. Pytany, co czuł podczas oglądania tego filmu, odpowiedział: - Obrzydzenie.

"Nie oglądam byle czego" - Wczoraj miałem... czytaj dalej » - Chyba każdy czuł taki ogromny dyskomfort, oglądając ten film. To jest tak naprawdę taki wyrzut sumienia, który czekał zbyt długo, przez 30 lat (...) żebyśmy mogli zobaczyć do czego doprowadziliśmy, nie pilnując Kościoła - stwierdził.

Dopytywany, czego teraz oczekuje, odpowiedział: - Nie oczekiwałbym oczyszczenia Kościoła, oczekiwałbym, że zmieni się podejście polityków do Kościoła.

- Ja naprawdę nie oczekiwałbym od Kościoła cudów - dodał. Jak przekonywał, zmiana w mentalności Kościoła to "nie jest kwestia kilku lat, to jest kwestia wieków".

"Państwo musi działać w tej sprawie skutecznie"

Lider Wiosny stwierdził, że "najwyższa pora, żebyśmy uciekli od tego i żebyśmy wybrali polityków, którzy mają odwagę, żeby podjąć odważne decyzje". - Ważne jest dzisiaj, żebyśmy nie porzucili tego tematu, żebyśmy go kontynuowali - podkreślił.

"Chcemy zmienić trzy ustawy". PO-KO składa projekt "zero tolerancji dla pedofilii" Kto podnosi rękę... czytaj dalej » Mówił o tym, że Fundacja "Nie lękajcie się", która zajmuje się pomocą dla ofiar pedofilii, "sporządziła listę hierarchów kościelnych odpowiedzialnych za krycie pedofilii".

- Oczekuję od Prokuratury Generalnej, od pana ministra (spraw wewnętrznych i administracji, Joachima - red.) Brudzińskiego, że jutro rano (we wtorek - red.) wejdzie policja do wszystkich kurii, tak jak weszła w przypadku pani (Elżbiety - red.) Podleśnej, do tych wszystkich miejsc i po prostu sprawdzą archiwa, sprawdzą dokumenty, bo przecież wiemy, że te przypadki były ukrywane, mamy na to dowody, jest na to lista - mówił Biedroń.

Jak przekonywał "państwo musi działać w tej sprawie skutecznie, bo zachodzi podejrzenie mataczenia".

- Gdybyśmy się dowiedzieli o przestępstwach, popełnianych przez jakąkolwiek inną grupę zawodową, natychmiast byłby tam prokurator, natychmiast byłaby tam policja, zabezpieczaliby dowody. Dlaczego nie ma jeszcze prokuratorów i policji w tych wszystkich kuriach? - dopytywał się.

"Sąd nad duchownymi wilkami nadszedł. Nie będzie zmiłuj się dla sprawców ani tych, którzy ich chronią" Czy Kościół jest... czytaj dalej » - Nie mam dzisiaj wrażenia, że aparat państwa Prawa i Sprawiedliwości będzie stał po stronie ofiar - stwierdził.

"Trzeba powołać także komisję parlamentarną, która zbada te wszystkie przypadki"

Biedroń mówił także, że "trzeba powołać także komisję parlamentarną, która zbada te wszystkie przypadki". - Wierzę, że jeżeli będzie to komisja złożona z przedstawicieli wszystkich partii politycznych, jeżeli będzie dostęp do archiwów diecezjalnych, jeżeli będzie wgląd w akta, to dowiemy się jeszcze wiele, wiele więcej - ocenił.

- Jeżeli nie wyjaśnimy tych wszystkich przypadków, jeżeli nie powstanie raport (w tej sprawie - red.), jeżeli nie będzie doniesień do prokuratury, jeżeli nie będzie zadośćuczynienia dla ofiar, to nigdy nie wyleczymy się z tej wielkiej rany, którą zobaczyliśmy w tym filmie - przekonywał.