Biedroń: wiele programów się PiS-owi nie udało, ale udał im się program "mafia plus"





Foto: tvn24 Robert Biedroń był gościem "Kropki nad i"

- Takiej mafii, jaką stworzono za tych rządów nie ma żadne inne państwo. Każde państwo ma swoją mafię, ale żadna mafia nie ma swojego państwa z wyjątkiem Polski - powiedział w "Kropce nad i" europoseł Robert Biedroń, lider Wiosny i szef sztabu Lewicy.

Robert Biedroń, który jest szefem delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Białorusią, wyraził obawy, że jeżeli PiS wygra wybory, Polska będzie zmierzać w kierunku właśnie tego kraju.

- To nie jest straszenie przed wyborami. (Jarosław) Kaczyński już zapowiada, że weźmie w kamasze wolne media, jeszcze bardziej weźmie w kamasze sądy, później przyjdzie czas na kolejne grupy zawodowe. W końcu obudzimy się w państwie totalitarnym i tego się najbardziej boję - przyznał.

Stwierdził, że "dzisiaj jak się nosi legitymację Prawa i Sprawiedliwości, to jest to immunitet". - Można być wtedy prezesem NIK-u, do którego dzwoni gangster Paolo, obwieszony złotymi łańcuchami; można jako prezes NBP zatrudniać sobie asystentki, których miesięczna pensja może wystarczyć na zakup mieszkania. Tak wygląda państwo Prawa i Sprawiedliwości - zaznaczył.

Zdaniem Biedronia, "PiS-owi może udał się program 500 plus, ale to pięćset złotych już nie starcza przez najwyższe od siedmiu lat podwyżki". - Nie udał im się program Mieszkanie plus, Dostępność plus i wiele innych, ale udał im się program "mafia plus" - mówił.

