Biedroń: Stanę na czele nowego ruchu. Za sześć miesięcy program

Do końca roku odwiedzę ponad 40 miast naszego kraju tak, żeby już w lutym ogłosić nowy projekt polityczny, z nazwą, programem, ze strukturami - zapowiedział prezydent Słupska Robert Biedroń. - Będziemy rozmawiać o tym, jakiej Polski chcemy, o jakiej Polsce marzymy, o jakiej Polsce śnili ci, którzy pisali konstytucję Rzeczypospolitej - dodał.

WE WTOREK ROBERT BIEDROŃ BĘDZIE GOŚCIEM "KROPKI NAD I" W TVN24 O GODZ. 20

Robert Biedroń wtorkową konferencję prasową zorganizowaną w Warszawie na placu Konstytucji zaczął od podziękowania wszystkim tym, którzy w czasie spotkań z nim "mieli ogromną nadzieję, i nadal mają, że polityka może być inna". Schetyna: nie dzwonię do Biedronia Jako Platforma... czytaj dalej »

- Że polityka może być przyjazna ludziom, że polityka może być bliżej mieszkańców naszych miast i miasteczek, że jest nadzieja w naszych sercach, że to, na co umówiliśmy się po 1989 roku, to, na co umówiliśmy się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, może być realizowane - podkreślał.

"Ogromna energia"

Biedroń dodał, że po poniedziałkowej decyzji o niekandydowaniu ponownym na urząd prezydenta miasta Słupska i skupieniu się na budowie nowego ruchu społeczno-politycznego otrzymał "kilkadziesiąt tysięcy wiadomości". - To dodaje ogromnej energii, ogromnych skrzydeł, i pozwala wierzyć, że inna polityka jest możliwa - zaznaczył.

- Nad tym projektem pracowałem od wielu miesięcy. Jestem przygotowany, by stanąć na czele ruchu, który zmieni oblicze Polski, który zmieni oblicze tej ziemi - dodał. Robert Biedroń chce wrócić do polityki ogólnopolskiej. Kto na tym zyska? "Trzeba łączyć... czytaj dalej »

Ruch ten, jak wyjaśniał Biedroń, ma przywrócić nadzieję na to, "że polityka może łączyć, a nie dzielić, że polityka może dbać o dobro wspólne". - Że Rzeczpospolita Polska może być dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a nie tylko wybranych, należących do lepszego sortu albo gorszego sortu - zapowiedział.

- Dzisiaj nadszedł ten czas, by powiedzieć państwu, że najbliższe sześć miesięcy przeznaczę na to, żeby znów wyruszyć w Polskę i rozmawiać o tym, jakiej Polski chcemy, o jakiej Polsce marzymy, o jakiej Polsce śnili ci, którzy pisali konstytucję Rzeczypospolitej. Ci, którzy tworzyli niepodległą Rzeczpospolitą - oświadczył Biedroń.

- Do końca roku odwiedzę ponad 40 miast naszego kraju tak, żeby już w lutym ogłosić nowy projekt polityczny, z nazwą, programem, ze strukturami - podkreślił. - Zrobię wszystko, by szukać porozumienia ponad podziałami - dodał.

"Drużyna" Biedronia

Prezydent Słupska zapowiedział, że już w najbliższych dniach przedstawi swoją "drużynę, z którą razem zmieni oblicze naszego kraju". - Część z nich stoi tu dzisiaj ze mną - wskazał. - To nie będzie łatwe, będą nas atakowali, będą nas obrażali, nazywali symetrystami, mówili, że jesteśmy zdrajcami. Ale my wiemy, że nasze marzenie jest nie do zatrzymania - zaznaczył.

Pytany przez dziennikarzy o szczegóły, z kim planuje budować nowy ruch, odpowiedział: - Proszę, byśmy skupili się na tym, co ważne dla Polek i Polaków.

- Dla nich nieważne są układanki i puzzle polityczne. Dla Polek i Polaków ważne jest, by żyło im się lepiej - stwierdził, nie wskazując jednak żadnych nazwisk ani ugrupowań politycznych.

Oglądaj Wideo: tvn24 Całe wystąpienie Roberta Biedronia