"Żydzi walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi". Jest reakcja na słowa dziennikarki

Ambasada Polski w USA zareagowała na Twitterze na słowa amerykańskiej dziennikarki Andrei Mitchell z telewizji MSNBC, która w relacji z Warszawy powiedziała, że podczas powstania w getcie Żydzi "walczyli przeciw polskiemu i nazistowskiemu reżimowi". Instytut Pamięci Narodowej będzie domagać się sprostowania od amerykańskiej stacji telewizyjnej.

Mitchell przeprowadziła w Warszawie wywiad z wiceprezydentem USA, który przybył na konferencję bliskowschodnią. W swej relacji z Warszawy dziennikarka poinformowała, że w programie podróży Mike'a Pence'a i jego żony jest między innymi wizyta w dawnym getcie warszawskim, gdzie w czasie powstania w 1943 roku Żydzi "przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi, oraz w piątek, oczywiście, wizyta w Auschwitz".

Uhm, @mitchellreports thinks the Warsaw Ghetto uprising of Polish Jews was against ”the Polish and Nazi regime.” Uhm, no @msnbc. It was against the German Army that occupied Poland for 6 years while carrying out the #Holocaust. pic.twitter.com/X8NRyAUJp6 — Alex Storozynski (@AlexStorozynski) February 13, 2019

"To przykład olbrzymiej niewiedzy na temat historii"

Słowa amerykańskiej dziennikarki spotkały się z reakcją Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

"Dziękujemy @mitchellreports @MSNBC za relację z Warszawy. Jednak Powstanie w Getcie Warszawskim w 1943 r. było aktem bohaterstwa przeciwko niemieckim nazistom, którzy założyli getto i dokonali Holokaustu. W czasie drugiej wojny światowej Polska została zaatakowana i była okupowana przez reżim nazistowskich Niemiec" - napisała w środę polska ambasada na Twitterze.



Thank you @mitchellreports@MSNBC for reporting in Warsaw. However, the 1943 Warsaw Ghetto Uprising was a heroic act against the German Nazis who established the ghetto & carried out the #Holocaust. During WWII Poland was attacked &occupied by the German Nazi regime. #WordsMatter — Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) February 13, 2019

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma poinformował w czwartek, że zamierza wezwać amerykańską stację telewizyjną MSNBC do sprostowania słów dziennikarki Andrei Mitchell.

Żądanie sprostowania ma zostać skierowane do MSNBC jeszcze w czwartek.

- Jeśli stacja odmówi sprostowania, wszystko wskazuje na to, że skierujemy [do sądu - przyp. red.] pozew cywilny w ramach nowej ustawy sprzed roku o zmianie w Instytucie Pamięci Narodowej - stwierdził wiceprezes IPN, podkreślając, że w tej sprawie prowadzone są analizy prawne.

Informację o tym, iż dziennikarka użyła sformułowania "polski nazistowski reżim", "w IPN przyjmujemy z wielkim zdziwieniem i rozczarowaniem" - przekazał wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

- Jest to przykład olbrzymiej niewiedzy na temat historii. Polska była krajem, który pierwszy stawił militarnie opór wobec agresji Rzeszy Niemieckiej w 1939 roku i który nigdy nie skapitulował. Polski rząd udał się na emigrację, a w kraju działało z jego ramienia Polskie Państwo Podziemne walczące z niemieckim okupantem przez cały okres lat 1939-1945 - zaznaczył Szpytma.

W warszawskim spotkaniu ministerialnym poświęconym problematyce pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie udział biorą przedstawiciele kilkudziesięciu krajów z całego świata. Oprócz wiceprezydenta Pence'a, są to między innymi sekretarz stanu USA Mike Pompeo, premier Izraela Benjamin Netanjahu, a także szeroka reprezentacja Bliskiego Wschodu, w tym Arabia Saudyjska, Izrael, Katar, Jemen, Jordania, Kuwejt czy Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wśród głównych zagadnień mają znaleźć się między innymi konflikt bliskowschodni, a także konflikty w Syrii i Jemenie, problemy humanitarne w regionie, proliferacja broni masowego rażenia, terroryzm, zagrożenia hybrydowe oraz bezpieczeństwo energetyczne.