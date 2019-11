Marzec: Przyłębska wydała sędziom zakaz. Moi rozmówcy mówią, że to nielegalne

Video: tvn24

Trybunał Konstytucyjny rozpatruje mniej spraw. Premier:...

18.06 | Nie uważam, żeby było to jakąś najistotniejszą kwestią, która powinna być poddana pod dyskusję publiczną - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do statystyk dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. TOK FM podało wtorek, że tempo prac spowalnia, a budżet TK rośnie.

