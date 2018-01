"Nie zamykać oczu na pewne wydarzenia i po prostu karać"





Organy ścigania bardzo często umarzają postępowania. Z uwagi na to, że właśnie nie sposób coś udowodnić. Zbyt trudno dopatrzyć się znamion czynu zabronionego - powiedziała w TVN24 mecenas Joanna Parafianowicz, komentując reportaż "Superwizjera". - Przyzwolenie, zgadzanie się na to, że ludzie mogą mieć różne poglądy, to jest bardzo zła droga - dodała.

Dziennikarze "Superwizjera" przeniknęli do szeregów organizacji Duma i Nowoczesność i ujawnili, co dzieje się na spotkaniach polskich neonazistów.

Premier: propagowanie faszyzmu to deptanie pamięci naszych przodków Propagowanie... czytaj dalej » Materiał pokazuje między innymi rozwieszone na drzewach flagi ze swastykami i "ołtarzyk" ku czci Hitlera z jego czarno-białą podobizną. Widać też uczestników spotkania przebranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastów "za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" i częstowanie tortem w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy.

W TVN24 mecenas Joanna Parafianowicz, pokojadwokacki.pl powiedziała, że materiał w postaci tego reportażu z pewnością wystarczy jako dowód w prokuraturze, żeby postawić zarzuty.

- Jeżeli tego typu dowód miałby być zbyt słaby, aby udowodnić komuś propagowanie faszyzmu, to pytam się w jakikolwiek inny sposób można by było to udowodniać? Chyba tylko poprzez przyznanie się - wyjaśniała.

Jak powiedziała mecenas Parafianowicz, "nie jest w stanie pozytywnie wypowiadać się na temat organów ścigania, które bardzo często umarzają postępowania". - Z uwagi na to, że właśnie nie sposób coś udowodnić, zbyt trudno dopatrzyć się znamion czynu zabronionego - mówiła. Dziś spotkanie szefa MSWiA z policją po reportażu "Superwizjera" o neonazistach Prawdopodobnie... czytaj dalej »

- Bez mrugnięcia okiem tego rodzaju organizacje powinny być delegalizowane - zaznaczyła, dodając że stowarzyszenie Duma i Nowoczesność jest zarejestrowane w krajowym rejestrze sądowym.

Mecenas przyznała, że "mamy totalne nierówności, jeśli chodzi o Kodeks karny".

- Na przykład za niepłacenie podatków kary są niezwykle wysokie i można nawet na wiele lat wylądować z karą pozbawienia wolności. A za szerzenie tych zupełnie skandalicznych ideologii jest zagrożenie w postaci grzywny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Samo to zagrożenie karne brzmi jak żart w moim odczuciu - tłumaczyła.

Pytana, czy jej zdaniem należałoby zaostrzyć to prawo, odparła: - Co z tego, jeżeli nawet przyjmiemy, że to będzie 10 lat pozbawienia wolności, skoro nadal będziemy czytać postanowienia o umorzeniu, bo w sumie ciężko ocenić co autor danych słów albo gestów miał na myśli.

Jednak jak dodała, "nie zaszkodziłoby oczywiście kar podwyższyć". - Akurat w tym wypadku jestem absolutnie zwolennikiem podwyższenia zagrożenia karnego - powiedziała Parafianowicz.

- Ale przede wszystkim trzeba egzekwować prawo w praktyce, czyli nie zamykać oczu na pewne wydarzenia i po prostu karać, pociągać do odpowiedzialności - zaznaczyła.

Zdaniem mecenas, "to przyzwolenie, to zgadzanie się na to, że ludzie mogą mieć różne poglądy, to jest bardzo zła droga".

- Kiedy czytam przepisy, które są wprowadzane w życie, chociażby takie że minister sprawiedliwości ma totalny nadzór nad sądami, to są kalki z Trzeciej Rzeszy. To wszystko już było - podsumowała.

