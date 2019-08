Był nastolatkiem, kiedy pierwszy raz zabił Niemca. Reportaż o Julianie Eugeniuszu Kulskim

Video: tvn24 Kto wyjaśni aferę w Ministerstwie Sprawiedliwości?26.08 | Odwołanie zastępcy ministra Zbigniewa Ziobry wbrew temu, co mówi premier sprawy nie kończy. Wręcz przeciwnie, jest bardzo wiele do wyjaśnienia w sprawie akcji nękania, szkalowania oraz kompromitowania sędziów sprzeciwiających się sądowej rewolucji PiS. Kto był mózgiem tej operacji? Kto wykonawcą? Czy szły na to publiczne pieniądze? I wreszcie czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro o tym wiedział? To wszystko powinna wyjaśnić prokuratura, która zresztą zna sprawę już od 5 miesięcy. Ale czy prokuratura Ziobry rzetelnie zbada, co działo się w ministerstwie Ziobry? Czy pomogą w tym Krajowa Rada Sądownictwa lub rzecznicy dyscyplinarni, skoro wszyscy oni bezpośrednio lub pośrednio awansowali dzięki Ziobrze? Arkadiusz Wierzuk. zobacz więcej wideo »