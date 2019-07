Reforma "może rzutować na całe przyszłe życie", ale "wątpliwości były ignorowane"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Sławomir Wittkowicz o rekrutacji podwójnego rocznika

11.07| - Miejsc na pewno nie zabraknie. Problem jest w tym, że zabraknie dla wszystkich chętnych i tych, którzy by spełniali kryteria w wybranych przez siebie szkołach - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 przewodniczący Branży Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych Sławomir Wittkowicz, odnosząc się do trwającej rekrutacji podwójnego rocznika do szkół średnich. - Jak czują się uczniowie kiedy słyszą takie komunikaty, że to będzie ogromny problem? - zwracał uwagę przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej Piotr Wasilewski.

