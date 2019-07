"Minister Piontkowski został w ten chaos wplątany"

Video: tvn24

Problemy z rekrutacją do szkół. "Cały czas liczba kandydatów...

12.07 | Cały czas liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, którą przygotowaliśmy. To nie jest tak, że szkoły są z gumy, że my jesteśmy w stanie w ciągu dwóch lat przygotować je na podwojony napływ uczniów - mówiła w Dorota Łoboda z ruchu "Rodzice przeciwko reformie edukacji", odnosząc się do problemów z rekrutacją do szkół. - W 2010 roku było 530 tysięcy kandydatów do szkół średnich, w tym roku jest 730. To oznacza, że do tych najlepszych liceów jest się dużo trudniej dostać niż w latach ubiegłych - dodała.

»