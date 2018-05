Ogromne wsparcie od WOŚP. Specjalistyczne łóżka dla szpitala w Łodzi





Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 170 specjalistycznych łóżek pediatrycznych oraz kilkadziesiąt leżanek dla rodziców towarzyszących najmłodszym pacjentom. Sprzęt poprawi komfort leczenia w kilku oddziałach dziecięcych.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi składa się z dwóch kompleksów szpitalnych: ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego. Placówka jest między innymi ośrodkiem o najwyższej referencyjności w opiece nad ciążami wysokiego ryzyka oraz opiece nad płodem i noworodkami z wadami rozwojowymi. Rocznie w ICZMP hospitalizuje się około 40 tysięcy pacjentów, w przychodniach udziela się ponad 180 tysięcy porad specjalistycznych.

Dla dzieci i dla rodziców

Jak mówiła dr Ewa Kalinka-Warzocha, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa ICZMP, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy "w znaczący sposób od lat pomaga w leczeniu naszych najmłodszych pacjentów".

- W tym roku część budżetu WOŚP z ostatniego finału została przyznana na wymianę łóżek dla dzieci małych, dużych i średniego wzrostu. Orkiestra pomyślała również o rodzicach - bez ich obecności trudno byłoby naszym podopiecznym przetrwać trudne chwile związane z koniecznością pobytu w szpitalu. Fakt, że mama chorego dziecka jest obok, może w dzień zjeść na wygodnym fotelu posiłek, a w nocy położyć się na wygodnej leżance, jest wartością dodaną niezwykle dla nas ważną - zaznaczyła na poniedziałkowej konferencji prasowej.



Jak podkreśliła, do Instytutu dotarło już ponad 100 łóżek, które stopniowo przekazywane są na oddziały, natomiast docelowo dar od WOŚP obejmuje 170 specjalistycznych łóżek różnych rozmiarów oraz kilkadziesiąt składanych leżanek. Koszt jednego łóżka, w zależności od wyposażenia, wynosi od 2 do 3 tysięcy złotych.



- Taka liczba łóżek pozwoliłaby na wyposażenie w całości niejednego szpitala. Dla nas to tylko cząstka potrzeb, bo wszystkich łóżek w Instytucie mamy około 900, ale cząstka bardzo znacząca, ponieważ tego rodzaju inwestycja ze środków bieżących była niemożliwa do przeprowadzenia już od 20 lat - dodała dr Kalinka-Warzocha.

"Ogromne znaczenie"

Jako pierwsza nowe łóżka otrzymała Klinika Neurologii - to jedyna w regionie łódzkim klinika o tak wysokim stopniu referencyjności, która przyjmuje również dzieci z całego kraju. Łóżka zostały w niej wymienione po raz pierwszy od 30 lat.



- To najnowocześniejsze łóżka szpitalne, dające możliwość dobrego ułożenia pacjenta, co ma ogromne znaczenie w sytuacji naszych dzieci, które zwykle w ramach leczenia muszą być też rehabilitowane - a często jest to rehabilitacja układu oddechowego, a więc drenaż ułożeniowy. Wielu naszych pacjentów to dzieci z ostrymi i przewlekłymi niedowładami kończyn górnych i dolnych. Zapewniając im dobre łóżko z wygodnym materacem i systemem sterowania, poprawiamy ich komfort diametralnie. Warto dodać, że w przypadku dzieci z zapaleniem mózgu, czy z ostrym zespołem zapalnym w obrębie nerwów pobyt w szpitalu może trwać kilka długich tygodni - wyjaśnił pełniący obowiązki kierownika Kliniki Neurologii dr Łukasz Przysło.

Oglądaj Wideo: tvn24 WOŚP wspiera łódzką placówkę

"Rodzic jest pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego"

Według dyrekcji ICZMP, leżanki dla rodziców będą dostępne bezpłatnie.

- Nie wyobrażamy sobie, by separować pacjentów od rodziców, dla nas rodzic jest pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego - zaznaczył dr Przysło.



Z kolei dr Kalinka-Warzocha podkreślała, że przez wszystkie lata działalności Orkiestra przekazała "ogromnie dużo sprzętu" do łódzkiej placówki.

- Obok funduszy centralnych, które gwarantują poziom bezpieczeństwa i diagnostyki w ICZMP, instytucja taka jak WOŚP ma swój gigantyczny udział w tym, by dzieci leczone były w sposób jak najbardziej nowoczesny z możliwością wykonania jak największej liczby procedur diagnostycznych w jednym miejscu, bez konieczności transportowania do innych placówek. Bardzo ważne jest, że - także dzięki WOŚP - mały pacjent może być w ICZMP zdiagnozowany neurologicznie, kardiologicznie, pod kątem zaburzeń odporności, ma też na miejscu neurochirurgię doposażoną przez Orkiestrę - dodała Kalinka-Warzocha.