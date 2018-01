Kopacz: dymisja ministrów to sukces opozycji





- Chciałabym, żeby siłą tego rządu nie były słowa, tylko czyny, a siłą tego rządu jest propaganda - powiedziała w "Kropce nad i" Ewa Kopacz. To opozycja wskazywała tych ministrów, których należy czym prędzej zmienić. Oni kompromitowali nas nie tylko w oczach obywateli, ale również na forum Unii Europejskiej - dodała była premier.

"Nieuprawnione tezy o szantażu", "wspólna decyzja". Po dymisji szefa MON Dymisja... czytaj dalej » Pytana o nowych ministrów, Ewa Kopacz stwierdziła, że "dzisiaj można oceniać ich tylko po ich aparycji i wyglądzie zewnętrznym".

- Będziemy ich oceniać co do skuteczności dopiero wtedy, kiedy pokażą swoje pomysły na to, jak kierują resortami - mówiła.

- Ja jestem zdania, że to nie chodzi o to, żeby pokazywać dzisiaj nowych polityków, tylko zmienić politykę dotychczasową, którą prezentował rząd Beaty Szydło. Z tego, co wiem, pan premier Morawiecki w większości się pod tą polityką podpisuje - oceniła.

"Dzisiaj to jest pudrowanie"

Zdaniem Kopacz zmiana w działaniach rządu byłaby oceniana pozytywnie przez polityków światowych i tych w Unii Europejskiej, gdyby premier Morawiecki przyjechał do Brukseli na rozmowy z przewodniczącym Komisji Europejskiej z jakąś nowelizacją ustaw dotyczących sądownictwa. - I powiedział: "tamci się rozpędzili, a ja dzisiaj chcę odbudować to, co zostało zniszczone" - skomentowała była premier.

- Wtedy ja bym to traktowała jako nowe otwarcie, a dzisiaj to jest tylko takie pudrowanie - stwierdziła.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kopacz: to nie chodzi o to, żeby pokazywać nowych polityków, trzeba zmienić politykę

Dymisja ministrów "to sukces opozycji"

Echa rekonstrukcji. Jaka będzie przyszłość Antoniego Macierewicza? Decyzje o... czytaj dalej » Według Ewy Kopacz dymisja ministrów, "to jest sukces opozycji". - To my wskazywaliśmy tych, których należy czym prędzej zmienić. To byli ci, którzy byli jawnymi szkodnikami, którzy kompromitowali nas nie tylko w oczach obywateli, ale również na forum Unii Europejskiej - powiedziała.

Była premier odniosła się też do wypowiedzi nowego szefa MSZ Jacka Czaputowicza. Minister powiedział, że "współpraca z Unią Europejską jest dla Polski priorytetowa", a relacje z Donaldem Tuskiem "należy widzieć w szerszej perspektywie". - Nic nie stoi na przeszkodzie, by te relacje były coraz lepsze - przekonywał.

- Ja bym chciała, żeby siłą tego rządu nie były słowa, tylko czyny, a siłą tego rządu jest propaganda i słowa. Oni tylko dużo mówią. Chciałabym wreszcie zobaczyć te czyny - podkreśliła Kopacz.

Przypomniała spotkanie z poprzedniego tygodnia z byłym ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. - Mieliśmy dość burzliwe spotkanie z ministrem zdrowia. Nie było ani jednego posła ze strony Prawa i Sprawiedliwości, który by nie wychwalał pod niebiosa ministra Radziwiłła i nie mówił, że żaden inny minister nie zrobił tak dużo. I nagle po kilku dniach ten minister przestaje być ministrem. Dlatego, że był za dobry? To są tylko i wyłącznie słowa - komentowała.

"Macierewicz był pod szczególną ochroną"

W wyniku rekonstrukcji rządu Morawieckiego odwołany został między innymi szef MON Antoni Macierewicz. Tę dymisję skomentowała Ewa Kopacz.

Odwołanym ministrom przysługują odprawy. Jest jednak warunek Ministrowie,... czytaj dalej » - Zawsze uważałam, że on jest pod szczególną ochroną, że to jest człowiek, którego nie wiadomo z jakiego powodu chroni sam Kaczyński. Nawet przypuszczałam, że być może wiedza Macierewicza jest tak duża, (…) że był nietykalny - mówiła. - Wszelkie rodzaju ekstrawagancje uchodziły mu płazem - dodała była premier.

Jak zaznaczyła, odwołanie Macierewicza było dla niej "wielkim zaskoczeniem". - Okazało się, że nagle zdjęto z niego tę cudowną ochronę i został zdymisjonowany - powiedziała.

- My tę jego ekstrawagancję widzieliśmy na każdym kroku, punktowaliśmy, opowiadaliśmy o tym, robiliśmy konferencje prasowe. Nie widział tego tylko i wyłącznie sam Kaczyński, jak również jego zaplecze polityczne. W związku z tym dziś, kiedy został odwołany, dobrze się stało dla Polaków i dla ich bezpieczeństwa - podsumowała była premier.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kopacz: Macierewicz był pod szczególną ochroną, przypuszczałam, że być może jego wiedza jest tak duża

ZOBACZ CAŁY ODCINEK PROGRAMU "KROPKA NAD I" TVN24