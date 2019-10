"Systemowy atak wymierzony w duchowieństwo". Reakcja w sprawie arcybiskupa Głódzia





"Wyrażamy swoje oburzenie i dezaprobatę wobec pełnej agresji narracji, która odbiega od rzeczywistości" - napisali duchowni Archidiecezji Gdańskiej w wydanym w sobotę oświadczeniu. To reakcja na reportaż "Czarno na białym", w którym pod adresem metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia padają zarzuty ubliżania, publicznego poniżania i psychicznego znęcania się.

"Przemoc, niszczenie, destrukcja". Świadectwa księży i mocne zarzuty pod adresem arcybiskupa Ubliżanie,... czytaj dalej » Duchowni wyrazili swój sprzeciw wobec reportażu na temat arcybiskupa Głódzia. "W związku z programem pt. 'Czarno na białym' wyemitowanym przez stację TVN24 w dniu 24 października 2019 roku, wyrażamy swoje oburzenie i dezaprobatę wobec pełnej agresji narracji, która odbiega od rzeczywistości" - napisali w wydanym oświadczeniu.

Dodali, że "w materiale tym obraz arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia został zakłamany i zmanipulowany w oparciu o anonimowe relacje uczestników programu oraz przy wsparciu niektórych duchownych".

"Uderzenie w Pasterza archidiecezji odbieramy także jako systemowy atak wymierzony w duchowieństwo i wiernych Archidiecezji Gdańskiej" - czytamy.

Oświadczenie podpisali: biskupi Pomocniczy, Kolegium Konsultorów, dziekani wszystkich dekanatów Archidiecezji Gdańskiej, prepozyci Kapituł, moderatorzy Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Świadectwa księży

"W Kościele jest prosta zasada". Hierarchowie "nic nie wiedzą" o sprawie arcybiskupa Głodzia - Sprawa nie była... czytaj dalej » Reporterzy "Czarno na białym" w wyemitowanym w czwartek materiale o metropolicie gdańskim Sławoju Leszku Głódziu ujawnili między innymi fragmenty świadectwa jednego z księży, który współpracował z arcybiskupem. Pod adresem Głódzia padają zarzuty ubliżania, publicznego poniżania i znęcania się psychicznego. Reporterzy rozmawiali z kilkunastoma byłymi i obecnymi duchownymi. Wszyscy opisywali podobny mechanizm psychicznej przemocy, której doświadczyli w kontaktach ze swoim kościelnym przełożonym. Redakcja wysłała do gdańskiej kurii kilkanaście pytań dotyczących przytaczanych informacji. Mimo upływu dwóch miesięcy nikt nie odpowiedział.



Według informatorów "Czarno na białym" księża, którzy mieli być krzywdzeni przez arcybiskupa Głódzia, szukali pomocy u przedstawiciela papieża w Polsce, a ich świadectwa dostało dwóch ostatnich nuncjuszy apostolskich w Polsce - arcybiskup Celestino Migliore i arcybiskup Salvatore Pennacchio. Reporterzy wysłali pytania do nowego nuncjusza, co zamierza zrobić w tej sprawie, ale jak do tej pory nie otrzymali odpowiedzi. Księża, którzy składali w tej sprawie świadectwa, twierdzą, że nikt się z nimi nie kontaktował i nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić składane przez nich relacje.