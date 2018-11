Znów Razem zamiast Teraz. Scheuring-Wielgus, jak Petru, ma kłopot z nazwą własnej partii

Założyciele i liderzy nowej partii Teraz mają poważne kłopoty z zapamiętaniem jej nazwy. Mylą ją z nazwą innego działającego w Polsce ugrupowania - partii Razem. Najpierw wpadkę zaliczył Ryszard Petru, potem Joanna Scheuring-Wielgus.

W minioną środę Ryszard Petru na korytarzu sejmowym został zapytany przez reporterkę TVN24 o nową partię polityczną Teraz, której założenie ogłosił na konferencji prasowej 17 listopada. Odpowiadając, pomylił jednak nazwę.

Wpadka Ryszarda Petru. Pomylił nazwę swojej partii Ryszard Petru na... czytaj dalej » - Zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński zaczynali z zupełnie innymi partiami niż z tymi, z którymi ostatecznie wygrywali wielkie sprawy - mówił były lider Nowoczesnej. I dodał: - Ja teraz tworzę partię Razem.

Szybko zorientował się w pomyłce i poprawił: - Przepraszam: partię Teraz, partię Teraz!

"W partii Razem są wszystkie te osoby..."

Dzień później w równie kłopotliwej sytuacji znalazła się Joanna Scheuring-Wielgus. Podczas rozmowy w Radiu Zet została zapytana o pomyłkę Petru. - Ale co to jest za pomyłka? Pomyłki robią wszyscy politycy. My się z tego śmiejemy - odpowiedziała.

Kilka chwil potem jedna z liderek nowego ugrupowania tłumaczyła, dlaczego ono powstało. - Powiem pani, dlaczego założyliśmy Teraz. W partii Razem są wszystkie te osoby, wszystkie... - mówiła.

Dopiero w drugim podejściu udało jej się podać poprawną nazwę. - W partii Teraz są wszystkie te osoby, które zakładały Nowoczesną - powiedziała.