Tysiące radiowozów, którymi jeżdżą polscy policjanci, powinny zostać wycofane ze względu na zużycie i wiek - twierdzi w raporcie Najwyższa Izba Kontroli, która wzięła pod lupę flotę 22 tysięcy policyjnych pojazdów. NIK zauważa, że funkcjonariusze nie przechodzą szkoleń z techniki jazdy i w efekcie często rozbijają auta. Nie w pościgach, a na parkingach lub cofając.

Kontrolerzy NIK prześwietlili to, jak policja radzi sobie z zarządzaniem flotą ponad 22 tysięcy pojazdów. Opublikowany raport obejmuje lata 2015-2016, ale w celach porównawczych pozyskano informacje z wcześniejszego okresu.

"Ograniczenia w obszarze gospodarki transportowej, utrudniały prawidłową realizację zadań Policji" - czytamy w ogólnej ocenie przedstawionej w raporcie. Zwrócono uwagę na fakt, że oszczędności czynione na zakupie nowych radiowozów oraz na szkoleniach funkcjonariuszy odbijają się na bezpieczeństwie Polaków.

Odmłodzenie aut

"Pomagamy i chronimy" na sypiących się radiowozach Na radiowozach... czytaj dalej » Z raportu wynika, że typowy radiowóz osobowym ma siedem lat, terenowy osiem, a furgonetka niemal dziewięć. Co czwarty z nich przejechał ponad 200 tysięcy kilometrów. W efekcie 92 proc. jednostek nie dysponuje sprzętem transportowym na poziomie odpowiadającym ustalonym normom.

Jak dodaje w podsumowaniu swojego raportu NIK, "w 2015 r. zmieniono kryteria uznawania sprzętu za zużyty, co istotnie wpłynęło na obniżenie liczby pojazdów, które powinny zostać wycofane z eksploatacji - z 40 proc. stanu wyposażenia w styczniu 2015 r. do 13 proc. w lipcu 2015 r.".

"Jednakże pomimo zmiany kryteriów uznawania sprzętu za zużyty, na koniec 2016 roku w jednostkach policji nadal użytkowano 14 proc. pojazdów nadających się do wycofania z eksploatacji. Samochody nie były wycofywane z automatu, gdy spełniały kryteria do wycofania, i między innymi z powodu braków sprzętowych najczęściej jeździły dalej" - piszą inspektorzy NIK.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli Stan pojazdów na wyposażeniu policji

"W większości komend nie zapewniono także terminowego przekazywania pojazdów do badań technicznych, a niekiedy dopuszczano do ich użytkowania, pomimo braku aktualnych wpisów potwierdzających sprawność pojazdów w dowodach rejestracyjnych. Ograniczona była też skuteczność nadzoru nad policyjnymi stacjami kontroli pojazdów, a jego zasady nie były określone w obowiązujących przepisach" - czytamy dalej w raporcie.

Problemy budżetowe

Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszenie kwot w policyjnym budżecie na zakup nowych aut w porównaniu z rekordowym rokiem 2009. Wtedy wydano na ten cel 337 mln złotych. W kolejnych latach sumy sięgały: 17 mln, 84 mln, 60 mln, a w 2016 roku wzrosła ona do poziomu 150 mln zł.

Autorzy raportu NIK jasno wskazują: "zakupy sprzętu transportowego dokonywane w latach 2015-2016 (…), nie zaspokoiły potrzeb Policji. W ponad 90 proc. jednostek stan wyposażenia był niższy od norm ustalonych przez Komendanta Głównego Policji".

Znaczące kwoty na zakupy radiowozów dokładają samorządy w całym kraju. W przypadku niektórych komend wojewódzkich przez dwa lata jedyne nowe auta pochodziły właśnie z finansowania przez prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Aktualnie kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalny program modernizacji policji, którego efektem mają być duże zakupy sprzętu, w tym radiowozów (Program modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020).

Wielu policjantów nie może prowadzić

Audytorzy z NIK odsłonili również poważne braki w szkoleniu funkcjonariuszy, którzy siadają za kierownicami radiowozów. "Komendant Główny Policji podjął działania na rzecz zapewnienia policjantom możliwości doskonalenia techniki jazdy (...). System kształcenia i doskonalenia zawodowego policjantów nie gwarantował jednak właściwego przygotowania funkcjonariuszy do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi" - czytamy w raporcie.

Aby policjant mógł usiąść za kierownicą radiowozu, powinien mieć prawo jazdy i dodatkowo zdobyć "wkładkę", czyli przejść rozszerzone badania. Inspektorzy odkryli, że w komendach wojewódzkich aż 51 proc. funkcjonariuszy nie może prowadzić radiowozów. Lepiej jest w komendach miejskich i powiatowych - tam co trzeci policjant może włączyć sygnały w radiowozie.

Te braki mają wpływ na codzienną pracę policjantów, co wynika z przeprowadzonego przez izbę anonimowego badania wśród funkcjonariuszy. "Co piąty ankietowany włączał sygnały uprzywilejowania pomimo braku wymaganego zezwolenia. Z kolei co dziesiąty ankietowany policjant nie użył pojazdu służbowego jako uprzywilejowanego w sytuacjach tego wymagających, gdyż nie miał zezwolenia" - zauważyli inspektorzy NIK.

Brak szkoleń

Funkcjonariuszom dramatycznie brakuje szkoleń, na których mogliby doskonalić technikę jazdy "pojazdami uprzywilejowanymi". W liczbach wygląda to tak: w 2015 policja przeszkoliła z techniki jazdy 153 funkcjonariuszy, rok później 240. W tym czasie przełożeni chcieli wysłać na kursy dziesięć razy więcej funkcjonariuszy, ale szkołach policji nie było wystarczająco dużo miejsc.

Co ciekawe, inspektorzy NIK odkryli pozytywny przykład, gdy w komendzie wojewódzkiej policji w Łodzi zorganizowano szkolenia własnymi siłami. Przez dwa lata przeszkolono tam w technice jazdy tysiąc policjantów - w pierwszej kolejności tych, którzy mieli kolizję lub wypadek.

Zmarnowane miliony

Niezwykłą historię kontrolerzy NIK odkryli w najważniejszej z policyjnych uczelni: Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od trzech lat istnieje tutaj nowoczesny symulator kierowania pojazdami.

Pozwala na symulację jazdy różnymi autami a także na sprawdzenie, jak się zachowują kierowcy w różnych warunkach, np. podczas pościgu na oblodzonej drodze.

Środki na zbudowanie symulatora - 6,5 mln zł - pochodziły z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inspektorzy zauważyli jednak, że symulator od momentu oddania do użytku w 2014 roku przez kolejne dwa lata nie był używany.

"Trwały uzgodnienia międzyresortowe w sprawie ustalenia podmiotu właściwego do przejęcia praw autorskich, które jednak nie doprowadziły do ostatecznego rozstrzygnięcia i rozpoczęcia wykorzystania symulatora do szkolenia policjantów" - wyjaśniono w raporcie NIK.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli Szkody w pojazdach policji w latach 2015-2016

Wypadek co godzinę

Łącznie szkody oszacowano na kwotę 47,3 mln zł, z czego 26,3 mln zł powstało z winy funkcjonariuszy i pracowników policji.

"Może to wynikać właśnie z braku szkoleń z technik jazdy oraz braku weryfikacji rzeczywistych umiejętności policjantów za kierownicą" - taki wniosek formułują audytorzy NIK.

Co więcej, tylko 10 proc. wszystkich szkód to efekty pościgów za uciekającymi przestępcami. Reszta to nieprawidłowo wykonane najprostsze manewry: parkowania, cofania i zawracania.

"90 procent sprawców zdarzeń nie ukończyło szkoleń w zakresie doskonalenia techniki jazdy" - pisze NIK.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli Szkody w pojazdach policji w latach 2015-2016

Kontrolerzy ustalili też, że kierownictwo policji nie posiadało pełnej informacji o wszystkich zdarzeniach drogowych z udziałem pojazdów służbowych.

"W ośmiu z 13 skontrolowanych komend stwierdzono ponadto przypadki niezarejestrowania zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów Policji w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji lub w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, niezarejestrowania zdarzeń spowodowanych przez policjantów lub pracowników Policji w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji albo nieprzekazania do Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji informacji o zdarzeniach, w których straty w sprzęcie przekroczyły 10 tys. zł. Stwierdzono też zaniechania lub nierzetelną realizację obowiązku prowadzenia książek ewidencji wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego. Stanowiło to naruszenie zasad ewidencjonowania zdarzeń z udziałem pojazdów służbowych, określonych przez Komendanta Głównego Policji w regulacjach wewnętrznych" - wyliczyli inspektorzy.

Brak ubezpieczeń dla policjantów

Brak badań

Autorzy raportu odkryli też, że policyjni logistycy często dopuszczają do użytku radiowozy bez ważnych obowiązkowych badań diagnostycznych.



"Zdaniem NIK funkcjonujące w strukturach zaplecza obsługowo-naprawczego policji stacje kontroli pojazdów i stanowiska diagnostyczne, na których wykonywano badania techniczne nie były objęte rzetelnym nadzorem Komendy Głównej Policji" - wytknęli w swoim raporcie inspektorzy.



Z dokumentu wynika również, że NIK zwróciła sięo ukaranie osób odpowiedzialnych za wysłanie na drogi radiowozów bez badań. Dokładnie na tej samej zasadzie, na jakiej byłby ukarany każdy kierowca.