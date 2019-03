Rak szyjki macicy to poważny problem, niestety, bagatelizowany przez kobiety. Aż 60 proc. ankietowanych, które słyszały o programach i badaniach, nie skorzystało z nich. - Badanie jest bezbolesne, krótkotrwałe, a może uratować życie - mówi onkolog, prof. Robert Jach. Kobiety często tłumaczą się brakiem czasu, a lekceważenie zdrowia może się skończyć nieodwracalnym wyrokiem. O takim przypadku, o sobie, opowiedziała fotografka Aga Szuścik. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Nowotwór szyjki macicy poważnie pokrzyżował plany artystki fotografki. Swoją historią Aga Szuścik podzieliła się w charyzmatycznym przemówieniu na wykładzie TEDx w Katowicach. - Karteczkę, by iść na cytologię, miałam przywieszoną do zadań przypiętą przez 4 lata. Ale nie miałam czasu, aby pójść. W końcu poszłam i dowiedziałam się, że mam raka - opowiadała.

Diagnozę usłyszała w kwietniu zeszłego roku. Od razu trafiła na stół operacyjny, a swoją drogę przez chorobę dokumentowała. Dzisiaj przekonuje, że o swoje zdrowie trzeba zadbać samemu.

"Nie zajdę w ciążę, nie nakarmię piersią"

- Jeżeli kobieta jest w takiej samej sytuacji jak ja, wie, że trzeba chodzić do ginekologa, ma dostęp do opieki i po prostu nie chodzi, bo ma inne sprawy na głowie, to wtedy jest odpowiedzialna za swoje zdrowie. Tak jak ja byłam odpowiedzialna - tłumaczyła.

- Nigdy nie zajdę w ciążę, nigdy nie będę karmiła piersią, nigdy nie urodzę dziecka. Powoli zaczęło to do mnie docierać - zwierzyła się Szuścik podczas wykładu.

Jej projekt fotograficzny zatytułowany "To się nie zdarza" pokazuje drogę młodej kobiety, która zamiast szminki w dłoniach trzyma strzykawkę. Kobiety, która po operacji jest obolała i cała w siniakach.

- Jak wzięłam aparat do ręki, to okazało się, że w ten sposób potrafię mówić. I w ten sposób potrafię rozmawiać z bliskimi, pokazując im te zdjęcia. Oni dzięki temu dowiedzieli się, jak się czuję - przyznała.

"Badanie najlepiej robić co roku"

Fotografka chciała też pokazać kobietom, jak mogą się czuć, jeśli regularnie nie będą robić cytologii, gdy dadzą się ograć nowotworowi.

Ginekolog i onkolog, profesor Robert Jach, zwrócił uwagę, że "badanie profilaktyczne jest bezbolesne, krótkotrwałe, a może uratować życie". - Najlepiej robić badanie profilaktyczne co roku - przekonywał lekarz ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie.

Jak wygląda podejście do badań w praktyce? Cytologię można zrobić w ramach darmowych programów profilaktycznych albo po prostu u ginekologa, także prywatnie. Polki jednak niezbyt chętnie z tych możliwości korzystają. Eksperci szacują, że regularnie bada się połowa kobiet.

Niekorzystne statystyki Polski

W Polsce diagnozuje się 2600 przypadków raka szyjki macicy rocznie. 1600 pacjentek umiera. Źle wypadamy na tle krajów europejskich, bo aż połowa chorych u nas umiera w ciągu pięciu lat od wykrycia nowotworu. Średnia europejska przeżywalność pięciu lat wynosi ponad 60 proc.

- Gdybyśmy wykryli raka we wczesnych fazach rozwoju, najlepiej w fazie przedinwazyjnej, możemy mówić o blisko stuprocentowym wyleczeniu - zwrócił uwagę profesor Jach.

Dlatego Aga Szuścik liczy na to, że swoją publiczność zdrowo przestraszyła. - Zepsułam wam kilka kolejnych dni, podczas których pobiegniecie do ginekologa albo zaszczepić swoje dziecko przeciwko HPV. Mam nadzieję - podkreśliła.