Wniosek Rafalskiej. Wiceminister odpowiedzialna za ustawę antyprzemocową do dymisji

02.01.2018 | Ofiara przemocy: słyszałam tylko dźwięk...

Rząd wycofuje się ze zmian w ustawie o przemocy w rodzinie. Projekt zakładał skandaliczną definicję przemocy - według której - jedno pobicie to jeszcze nie przemoc. Doniesienia o planowanych zmianach wytrąciły z równowagi ofiary przemocy. - Słyszałam tylko dźwięk wyrywanych włosów - wspomina dziś pani Marta, nad którą znęcał się mąż. Wtedy "niebieską kartę" założono automatycznie. Jak mówi pani Marta, gdyby wówczas zażądano jej podpisu - jak planował rząd - nie znalazłaby siły na to, żeby pójść na komendę i podpisać dokumenty. W projekcie zakładano również, że za przemoc domową (taka definicja miałaby obowiązywać) uznawanoby tylko sytuację, gdy powtarzała się wielokrotnie. Po fali krytyki wobec projektu - premier kazał projekt wycofać, nazywając go "wątpliwym". Kto wymyślił, by liczyć ciosy - zamiast liczyć na pomoc?

