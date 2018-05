Trzaskowski: na podziałach skorzysta PiS





Rozpad Nowoczesnej przyjmuję ze smutkiem. Nie chciałem go, bo to jest czas, kiedy opozycja powinna się konsolidować. To nie jest czas podziałów - powiedział w "Piaskiem po oczach" w TVN24 Rafał Trzaskowski.

Ryszard Petru - założyciel Nowoczesnej i jej były przewodniczący - poinformował w piątek, że opuszcza tę partię. W "Faktach po Faktach" w TVN24 przyznał, że była to trudna decyzja. W środę z Nowoczesnej odeszły Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt.

"To nie jest czas podziałów"

Pytany w "Piaskiem po oczach", jak przyjmuje rozłam w Nowoczesnej, Trzaskowski odpowiedział, że "ze smutkiem".

Jak mówił, nie chciał, by doszło do rozpadu. - Dzisiaj jest taki czas, w którym opozycja powinna się konsolidować. To nie jest czas podziałów - przekonywał.

- Nie rozumiem przed wyborami samorządowymi, czemu te podziały mają służyć - dodał.

Zdaniem Trzaskowskiego zjednoczona opozycja nie skorzysta na rozłamie w Nowoczesnej. - Bo każdy podział rodzi złe emocje - ocenił.

- Ja bym wolał, żeby przy nas stał Ryszard Petru, Scheuring-Wielgus i PSL - wymieniał.

Jednak - jak wyjaśnił - "tu nie chodzi o to, żeby robić jedną partię". - W tym momencie powinniśmy się nauczyć jednego, że to nie my jesteśmy swoimi wrogami. To nie powinno być tak, że dzisiaj głównie niektórzy politycy Nowoczesnej koncentrują się na krytykowaniu innych polityków Nowoczesnej. To nie na tym polega. Na tym korzystać będzie Prawo i Sprawiedliwość - przekonywał.

Kolejni posłowie odchodzą z Nowoczesnej

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała w środę o swoim odejściu z partii na antenie TVN24 w programie "Jeden na jeden". Mówiła, że dostała zakaz wypowiadania się na temat sejmowego protestu osób niepełnosprawnych i to sprawiło, że została przekroczona "czerwona linia".

Kilka godzin później decyzję o swoim odejściu ogłosiła także Joanna Schmidt. Wyjaśniła, że nie godzi się na "sekowanie w partii wartościowych ludzi".

Schmidt i Scheuring-Wielgus to partyjne stronniczki Ryszarda Petru, który swoją decyzję o odejściu ogłosił na piątkowej konferencji prasowej,



W listopadzie ubiegłego roku na przewodniczącą Nowoczesnej została wybrana Katarzyna Lubnauer, która w wyborach pokonała Ryszarda Petru.