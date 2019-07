Trzaskowski: PiS nie miał żadnej pozytywnej propozycji. Rząd Polski nie uzyskał niczego





»

Rząd PiS-u pojechał do Brukseli - jak zwykle przez te wszystkie ostatnie lata - tylko z agendą negatywną, żeby kogoś zablokować. Nie mieli żadnej pozytywnej propozycji - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Rada Unii Europejska we wtorek nominowała do objęcia przewodnictwa w Komisji Europejskiej niemiecką minister obrony Ursulę von der Leyen. Nominacja ta musi zostać zaakceptowana przez Parlament Europejski. Wiceprzewodniczącymi Komisji Europejskiej mają zostać Frans Timmermans i Margrethe Vestager oraz ktoś z Europy Środkowo-Wschodniej.

"Rząd Polski nie uzyskał niczego"

Jest porozumienie w sprawie unijnych stanowisk Donald Tusk... czytaj dalej » - To dobry wybór, dlatego że Ursula von der Leyen jest bardzo dobrym, sprawdzonym politykiem, proeuropejskim i życzliwym naszemu krajowi - ocenił w "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

- Natomiast patrząc na całą tę rozgrywkę (podczas szczytu Rady Europejskiej, który miał wskazać kandydatów na najważniejsze unijne stanowiska - red.), to jest sporo niepokojących sygnałów, przede wszystkim polegających na tym, że nie ma ani jednego istotnego polityka z naszej części Europy. Niestety, rząd PiS-u pojechał do Brukseli - jak zwykle przez te wszystkie ostatnie lata - tylko z agendą negatywną, żeby kogoś zablokować. Skupili się tylko i wyłącznie na tym, żeby zablokować Timmermansa, nie mieli żadnej pozytywnej propozycji. Niestety to się kończy tak, że na pozycjach europejskich są Niemcy, Francuzi, Hiszpanie i Włosi, a nie ma nikogo z Polski, nie ma nikogo z naszego regionu - powiedział.

Według polityka Platformy Obywatelskiej, gdyby przedstawiciele jego partii wrócili z "takim rezultatem, to PiS próbowałby nas roznieść na strzępy".

- Grupa Wyszehradzka i rząd polski zainwestował całą swoją energię w to, żeby utrącić jedną osobę, która generalnie rzecz biorąc jest Polsce życzliwa. Timmermans zawsze był życzliwy Polsce, poza tym rozumie, że Unia Europejska musi być całością i zawsze mówił o tym, że Polska musi mieć w niej silne miejsce. A to, że był pryncypialny w kwestiach dotyczących praworządności? Tak samo pryncypialna będzie nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, a Timmermans dalej zostaje na tym samym stanowisku. W związku z tym, rząd Polski nie uzyskał niczego - wyjaśnił Trzaskowski.

Według wiceprzewodniczącego EPL, "nie ma żadnego sukcesu". Zdaniem Trzaskowskiego, polski rząd powinien "prezentować pozytywne rozwiązania i starać się rozegrać to tak, żeby na tych stanowiskach byli ludzie bardzo przyjaźni polskim interesom".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Mam złą wiadomość dla PiS-u, bo Ursula von der Leyen też będzie broniła praworządności"

"Mam złą wiadomość dla PiS-u: Ursula von der Leyen też będzie broniła praworządności"

Trzaskowski podkreślił, że dotychczasowy pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans "broni praworządności".

"Z Europą nie jest tak źle, jak by się wydawało" To, że dzisiaj... czytaj dalej » - Mam złą wiadomość dla PiS-u, bo Ursula von der Leyen też będzie broniła praworządności i każdy z tych polityków, którzy zostali wybrani na te stanowiska, będzie równie nieprzejednany i twardy, jeżeli chodzi o przestrzeganie unijnych wartości - ocenił.

- Natomiast cały kapitał, który miał polski rząd i Grupa Wyszehradzka, został użyty nie do tego, żeby forsować pewne rozwiązania, które będą dobre dla promocji polskiego interesu czy dla promocji dobrych kandydatów z naszej części Europy, a został zużyty do tego, żeby zablokować jedną osobę, która i tak będzie pełniła to samo stanowisko. To jest rzecz niebywała, żeby próbować to przedstawiać jako jakikolwiek sukces - dodał.

W opinii Trzaskowskiego, szczyt Rady Europejskiej pokazał, że "polski rząd przestał się kompletnie liczyć w tych rozgrywkach". - Ten rząd nie ma do zaproponowania Europie nic pozytywnego - powtórzył.



- Kiedyś Polska decydowała o tym, kto będzie nominowany na te stanowiska. Miała głos w tym, że Jerzy Buzek był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej, że byli promowani inni kandydaci, którzy myśleli w sposób podobny do naszego. Dzisiaj, niestety, to się skończyło - stwierdził.