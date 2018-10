Zdecydowany, wie, czego chce. To jego dymisji żądają protestujący

Video: tvn24

Twardy prezes

26.10 | Monika Żelazik to symbol strajku w LOT i nieugiętej postawy protestujących. Po drugiej stronie jest równie nieugięty człowiek - prezes firmy Rafał Milczarski. To on dyscyplinarnie zwolnił strajkujących z szefową związku zawodowego na czele. I to on daje wyraźny sygnał, że kroku w tył nie zrobi. To człowiek bezkompromisowy, wiedzący czego chce - mówią ludzie, którzy obserwują jego karierę.

