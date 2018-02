"Nie walczymy o jak najwyższy budżet, ale o ograniczenie strat"





»

- Sytuacja wyjściowa w sprawie negocjacji budżetowych z Unią Europejską jest fatalna - stwierdził w programie "Horyzont" były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jego zdaniem partia rządząca nie walczy o jak najwięcej pieniędzy, a jedynie o ograniczenie strat.

Szef polskiego rządu - Mateusz Morawiecki - wziął w piątek udział w nieformalnym szczycie unijnych przywódców w Brukseli, podczas którego politycy poruszali kwestie między innymi budżetu UE po 2020 roku. Po spotkaniu premier ocenił, że "Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej jeśli chodzi o negocjowanie przyszłego budżetu unijnego".



Innego zdania jest jednak były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który ocenił, że rozmowy dotyczące budżetu będą ważnym testem skuteczności dla partii rządzącej, ponieważ - jak przypomniał - Platforma negocjując obecną perspektywę finansową również przy zmniejszonym budżecie, doprowadziła do tego, że Polska dostała rekordową alokację, największą w historii Unii Europejskiej.

"Fatalna pozycja wyjściowa"

Odezwa Sikorskiego i ostrzeżenia Bieńkowskiej. Obradowała Rada Krajowa PO Platforma... czytaj dalej » Sikorski postawił pytanie, czy tym razem "będziemy mieli taki sam efekt". - To jest bardzo skomplikowana operacja. Wtedy, kiedy myśmy ją przeprowadzali, zajęła nam kilka lat. Od zabiegania o portfolio komisarza do spraw budżetu - Janusza Lewandowskiego począwszy, po skonstruowanie algorytmów i modeli z podziałem na poszczególne koperty finansowania - mówił.



Zdaniem byłego ministra, obecna partia rządząca takiej strategii nie ma.



Według Radosława Sikorskiego, teraz Polska nie walczy o najlepszy budżet, a o "ograniczenie strat w wyniku łamania praworządności". - Czyli nasza pozycja wyjściowa jest już fatalna - stwierdził.



Sikorski pytany był również o ewentualny kompromis pomiędzy Unią a Polską. - Na koniec jakaś zgoda będzie, ale to będzie zgoda naszym kosztem, kosztem ilości pieniędzy na polskie drogi, szkoły, rolnictwo - stwierdził.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM:

Oglądaj Wideo: TVN24 Radosław Sikorski w "Horyzoncie"