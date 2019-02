Ludowcy decydują, czy dołączyć do Koalicji Europejskiej





»

Trwa posiedzenie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy zastanawiają się nad formułą startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ludowcy debatują w Warszawie. Rzecznik PSL Jakub Stefaniak poinformował, że w sobotę około godz. 13-13.30 planowana jest konferencja prasowa, podczas której lider Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosi decyzję, jaką podjęła Rada.

Przyszedł czas, nadeszła chwila, nastąpił ten moment, kiedy trzeba zdecydować @nowePSL@KosiniakKamyszpic.twitter.com/cjbbIZDYS1 — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) 23 lutego 2019



- Serce zawsze chce iść spod tego szyldu, do którego jest najbliżej, ale jest i serce, i rozum. To wszystko zważymy - mówił w rozmowie z "Faktami" TVN w piątek Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dwugłos w PSL-u

Poseł PSL Marek Sawicki przyznał w sobotę rano, że nie wie, jaką decyzję podejmie jego partia.

- Niestety, demokracji nie da się przewidzieć. Głosowanie będzie miało charakter tajny - podkreślił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Sawicki: sam nie wiem, jaka będzie decyzja, demokracji nie da się przewidzieć

Kosiniak-Kamysz rozmawiał z dziennikarzami jeszcze przed rozpoczęciem Rady Naczelnej. Wskazywał, że "jest silniejszy głos, jeśli idzie się w grupie". - Jest szansa, żeby obronić Polskę w Europie, wzmocnić pozycję, a nie tak jak się dzieje przez ostatnie lata, czyli osłabiać. Jest też szansa, żeby zawalczyć o lepszy budżet, też w obszarze wspólnej polityki rolnej - powiedział prezes PSL.

Eugeniusz Kłopotek wyraził inny pogląd. - Do jesieni (do wyborów parlamentarnych - red.) nie uda się utrzymać Koalicji Europejskiej, nie wierzę w cuda, więc najprawdopodobniej pójdziemy jako komitet wyborczy PSL w wyborach do polskiego Sejmu. Po co tutaj kombinować - mówił Kłopotek.

Oglądaj Wideo: tvn24 Politycy PSL o ewentualnym wejściu do Koalicji Europejskiej

Coraz więcej ugrupowań w Koalicji Europejskiej

Jedną z opcji dla PSL jest dołączenie do budowanej przez opozycyjne ugrupowania Koalicji Europejskiej.

Nowoczesna dołącza do Koalicji Europejskiej W piątek na... czytaj dalej » Na początku lutego grupa byłych premierów i byłych szefów MSZ podpisała deklarację zawierającą apel o powstanie koalicji i stworzenie szerokiej listy w wyborach do PE. Autorzy apelu zwrócili się do "odpowiedzialnych sił i środowisk politycznych, samorządowych i obywatelskich" o wystawienie "jednej, szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w UE".

Pod deklaracją podpis złożyli byli premierzy: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, Hanna Suchocka, a także byli szefowie MSZ: Radosław Sikorski, Grzegorz Schetyna, Adam Daniel Rotfeld.



16 lutego o dołączeniu do Koalicji Europejskiej zdecydował Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień później taką decyzję podjęła też Rada Krajowa Partii Zieloni. Tworzona przez byłych polityków Nowoczesnej partia Teraz! dołączenie do koalicji ogłosiła 18 lutego. W piątek taką decyzję podjął zarząd Nowoczesnej.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja.