Pascha czyli Pesach. Judaizm, chrześcijaństwo i to, co wspólne

"Z punku widzenia historyka religii to jest mit religijny"

19.04 | Profesor Polskiej Akademii Nauk i historyk religii Zbigniew Mikołejko zaznaczył w "Tak jest" w TVN24, że opowieść o wyzwoleniu izraelitów z Egiptu "z punku widzenia historyka religii to jest mit religijny, który jednak jest różny od tego, co wiedzą historycy, ale jest to w dziejach Izraela, tych symbolicznych".

