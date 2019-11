"Czy to, co się stało w 2017 roku, może powtórzyć się teraz?"

Video: Fakty TVN

Kim jest Olgierd L.? "Służby zawodzą"

Olgierd L. to postać dobrze znana w przestępczym półświatku - to on ma rządzić trójmiejską mafią. W 2017 roku spotkała się z nim ówczesna premier Beata Szydło i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Do spotkania doszło w Rytlu, gdy premier i minister wizytowali po wichurze, która wyrządziła ogromne szkody w tej miejscowości. Kim jest Olgierd L. - o tym dziś w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

