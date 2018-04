Pytania dziennikarzy pozostają bez odpowiedzi. "Obserwujemy niebezpieczną tendencję"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Jerzy Stępień: Przyłębska okazała się bardzo dobrym narzędziem

16.03 | Jerzy Stępień odniósł się do złożonego w środę w Sejmie przez posłów PiS projektu nowelizacji ustawy o KRS, zgodnie z którym pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady miałby zwoływać prezes Trybunału Konstytucyjnego. Według obecnych przepisów ta kompetencja należy do I prezesa Sądu Najwyższego. - Widać, że rządzący bardzo zaniepokoili się tą sytuacją. Ponieważ pani (Julia) Przyłębska pełniąca funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego okazała się jak dotąd bardzo wygodnym narzędziem do wprowadzenia różnych, "dobrych" zmian w Trybunale, to teraz wpadli na taki pomysł, że ona może być równie dobrym narzędziem do załatwiania innych spraw - powiedział.

