"Myślałem, że się zmieści, ale niestety". Pociąg uderzył w karetkę, dwie osoby nie żyją

Karetka pogotowia wjechała na przejazd kolejowy w miejscowości Puszczykowo (Wielkopolskie). Tam uderzył w nią pociąg. Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia jest ranna. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

CZYTAJ TEŻ NA KONTAKT24 >>

Do wypadku doszło przed godziną 16 na przejeździe kolejowym w miejscowości Puszczykowo.

- Zginęły dwie osoby jadące karetką. Trzecia osoba jest ciężko ranna, zabrał ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał kpt. Michał Kucierski z zespołu prasowego poznańskiej straży pożarnej.

Źródło: Kontakt24 Do wypadku, w którym zginęły dwie osoby, doszło w Puszczykowie

"Ogromy huk"

Dwie karetki, jeden czas. Potrącenie pieszego i zderzenie z tramwajem Na Mokotowie... czytaj dalej » - Stałem jako czwarty w kolejce do przejazdu. Karetka wjechała na przejazd. Jedna z rogatek opuściła się, chwilę później druga, karetka utknęła. Jak kierowca się zorientował, że nie wyjedzie, zaczął manewrować i ustawiać się równolegle do rogatek. Ja myślałem, że się zmieści, że pociąg przejedzie, ale niestety - relacjonował pan Marcin, autor zdjęć.



- Pociąg uderzył w karetkę z całą prędkością. Ludzie wyszli z samochodów, to był ogromny huk. Karetka była zmiażdżona - dodał.



Na zdjęciach, które przysłał do redakcji Kontaktu 24, widać pojazd stojący między rogatkami tuż przed wypadkiem.

Źródło: Kontakt24 W Puszczykowie pociąg uderzył w karetkę

Utrudnienia na kolei

Dostał zawału i zderzył się z karetką, która stanęła w płomieniach. Wszyscy w szpitalu Mężczyzna zasłabł... czytaj dalej » "Pasażerom i obsłudze pociągu nic się nie stało. Według wstępnych ustaleń, urządzenia na przejeździe działały prawidłowo. Na miejscu pracują służby. Specjalna komisja wyjaśni okoliczności zdarzenia. Jest przerwa w ruchu. W wyniku zdarzenia lokomotywa wykoleiła się jedną osią. Na odcinku pomiędzy Luboniem a Mosiną wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Pociągi dalekobieżne są kierowane trasą zmienioną przez Jarocin lub Ostrów Wlkp. O zmianach w komunikacji podróżni są informowani na stacjach i przystankach oraz w pociągach przez drużyny konduktorskie" - podał w komunikacie Karol Jakubowski z PKP PLK.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem, czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

Źródło: tvn24 W Puszczykowie pociąg uderzył w karetkę

Oglądaj Wideo: tvn24 Pociąg uderzył w karetkę. Do wypadku doszło w Puszczykowie