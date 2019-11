"Ryknął w dziwny sposób". Żubry pokłóciły się o buraka

Foto: Żubry Online, Lasy Państwowe Video: tvn24

Zima coraz bliżej. Żubry wychodzą żerować na polach

10.11. | - Jeśli jesteście teraz w mieście, może gdzieś w biurze, może w hałasie, zdenerwowaniu, włączcie sobie na chwilkę film z lasu. Może zachęci was do spacerów po pracy, po wypełnieniu obowiązków. W lesie możecie odczuć, co to znaczy spokój. To nie spokój pozorny - przed telewizorem, z pilotem w ręce. To spokój prawdziwy, leśny – kuszą pracownicy podlaskiego Nadleśnictwa Krynki.

»